La cuenta regresiva ya empezó. En el Parque Rosauer, el Municipio presentó oficialmente la remera de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti y dejó formalmente abiertas las inscripciones para una edición que promete ser histórica.

El lanzamiento no fue uno más: la presentación de la nueva casaca, tanto para corredores profesionales como para la modalidad familiar, marcó el inicio de una celebración especial por las cuatro décadas de una competencia que se convirtió en un clásico patagónico. También se exhibieron las pecheras destinadas a las mascotas, en el marco de la segunda edición de la Corrida de Mascotas.

El cupo fue ampliado a 20.000 participantes, lo que consolida a la prueba como uno de los encuentros deportivos más convocantes de la región. Las inscripciones para las distancias de 4 y 10 kilómetros ya están disponibles a través del sitio oficial del municipio y permanecerán abiertas hasta el 5 de marzo o hasta agotar los lugares. Además, habrá 1.000 cupos para corredores profesionales y 500 para mascotas.

Uno de los momentos destacados fue la presentación oficial de “Cipolito”, la mascota que representará el espíritu de la Corrida. El simpático cuis simboliza la identidad local y acompañará a los vecinos en esta edición especial.

La Corrida 2026 se disputará el sábado 7 de marzo a las 20 en el circuito homologado de calle Pacheco. Con el respaldo de más de 40 sponsors y participación gratuita, Cipolletti vuelve a vestirse de deporte para celebrar 40 años de una carrera que ya es parte de su identidad.