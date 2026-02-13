En plena tormenta por el enfrentamiento entre Eugenia China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz decidió regresar a Turquía junto a sus hijos tras cumplir con compromisos laborales en el país. Su partida se dio mientras crecen las versiones sobre supuestos llamados y mensajes que el futbolista habría realizado de madrugada, situación que volvió a encender la polémica en el triángulo más comentado del espectáculo.

La presencia de la protagonista de “En el barro 2”, la serie de Netflix que marcará su regreso fuerte a la ficción, no pasó inadvertida en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Allí la esperaban varios cronistas de programas de espectáculos, atentos a cualquier declaración en medio del escándalo que la involucra indirectamente.

Entre los equipos presentes estaba Desayuno Americano, ciclo de América TV, que registró cada movimiento de la ex Casi Ángeles en su paso por la terminal aérea. Con gorra y look relajado, la actriz se mostró enfocada en sus hijos, intentando mantener la calma ante la insistencia de la prensa.

Un detalle llamó especialmente la atención: la gorra que llevaba puesta tenía la frase en inglés “Not your business” (“No es asunto tuyo”). Para muchos, ese mensaje fue una clara alusión al momento que atraviesa y a la exposición constante que rodea su vínculo con Mauro Icardi y la tensión permanente con Wanda Nara.

El momento más tenso se dio cuando un periodista le consultó por los supuestos llamados nocturnos que el delantero le habría hecho a Wanda Nara, siempre según trascendió en las últimas horas. Con sus hijos a pocos pasos, la China Suárez frenó en seco y respondió con firmeza: “Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”.

Esa frase fue lo único que dijo ante los micrófonos. No hubo más aclaraciones ni desmentidas. La actriz dejó en claro su límite y evitó cualquier tipo de declaración que pudiera escalar aún más el conflicto mediático.

Luego del cruce, Eugenia China Suárez optó por el silencio absoluto y avanzó rápidamente hacia Migraciones. Sin mirar atrás y replicando la estrategia que en otras oportunidades adoptó Mauro Icardi, la actriz se subió al avión rumbo a Turquía, mientras el escándalo con Wanda Nara promete sumar nuevos capítulos.