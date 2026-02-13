Con una propuesta renovada y un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas, Emanero presenta en Mood Live, “Todo por un beso”, un trabajo que marca una nueva etapa en su carrera artística. El disco refleja una evolución sonora y narrativa, consolidando al artista como una de las figuras más versátiles de la escena urbana y pop nacional.

El show será parte de una gira que acompañará el lanzamiento del álbum y que lo llevará por distintas ciudades de Latinoamérica y Europa, ampliando su conexión con el público internacional.

Entradas y puntos de venta

Las entradas estarán disponibles desde el 12 de febrero a las 19:00 horas. Podrán adquirirse de manera online a través del link en la bio de la ticketera oficial o de forma presencial en la boletería ubicada en Ministro González 40.

Se espera una gran convocatoria para esta fecha en Neuquén, donde el público podrá disfrutar en vivo de las nuevas canciones del álbum junto a los clásicos que marcaron la trayectoria del artista.

El 1 de agosto, Mood Live se convertirá en el escenario de una noche cargada de emoción, romance y energía, en un espectáculo que promete ser uno de los destacados del año en la agenda cultural de la ciudad.