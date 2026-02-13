La neuquina Nahiara Díaz González hizo su segunda presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 que se están desarrollando en Italia, junto a la representante de San Carlos de Bariloche, Agustina Groetzner, tomaron parte de la exigente prueba de 10 kilómetros Libre femenino. Quedó como saldo una nueva jornada de aprendizaje y esfuerzo para las argentinas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y veloz en Val di Fiemme bajo condiciones estables de nieve compacta.

Ambas deportistas patagónicas partieron desde la zona media‑baja del orden de salida, en un circuito que exigía precisión en las zonas de impulso y resistencia en los tramos más abiertos del llano. En el desarrollo de la competencia, las europeas impusieron un ritmo altísimo que marcó diferencias desde temprano. Pese a ello, las dos argentinas completaron el recorrido en buena forma y sin incidentes: Díaz González hizo un tiempo de 29 minutos 24 segundos 1 décima que la ubicó 90º en la tabla general y Groetzner quedó en el puesto 92 con un registro de 29 minutos 32 segundos 6 décimas.

El podio de la prueba quedó en manos de la sueca Frida Karlsson, quien dominó con autoridad al marcar un tiempo ganador de 23 minutos 45 segundos 2 décimas, seguida por su compatriota Ebba Andersson, que finalizó a 51 segundos. El tercer lugar fue para la noruega Heidi Weng, que cerró su carrera a 1 minuto 26 segundos 7 décimas de la ganadora.

La próxima presentación de la representante de Caviahue en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, será el miércoles 18 de febrero, desde las 5.45 (hora argentina) con la modalidad de Sprint libre por equipos femeninos, en la tanda de clasificación. De superar esta instancia se presentará desde las 7.45 en las finales.