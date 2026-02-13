Mauricio “Chicho” Serna no esperaba el planchazo. Invitado al programa colombiano “Sí era gol”, el ex volante y ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca vivió un momento incómodo cuando una inteligencia artificial, que participa como panelista, le lanzó una pregunta sin anestesia: “¿Riquelme es tacaño?”.

La consulta descolocó al colombiano. Primero apeló al humor para salir del paso: “Hace muchos años no me metían un planchazo de esa manera”, respondió entre risas. Pero la sonrisa duró poco. Ante la insistencia, eligió una explicación más política que frontal.

“Todo el mundo cree que porque es Boca tiene que pagar mucha plata. Y del otro lado, Boca cree que no tiene que pagar tanto”, argumentó, intentando contextualizar las negociaciones que suele encarar la dirigencia. Sin afirmar ni desmentir la etiqueta, Serna dejó flotando el debate.

El episodio no pasó inadvertido en el ambiente futbolero. La figura de Juan Román Riquelme, actual presidente del club, volvió a quedar bajo la lupa en medio de un mercado de pases siempre caliente. Que la pregunta haya venido de una IA sumó un condimento moderno e inesperado a una escena cargada de tensión.

Durante la entrevista, Serna también se refirió a la negociación por el colombiano Edwuin Cetré y a los rumores sobre una posible arritmia detectada en Brasil, aunque aclaró que no cuenta con información oficial.

Chicho, ídolo xeneize entre 1998 y 2002 y parte del Consejo desde 2022 hasta agosto de 2025, quedó en el centro de la escena por unos minutos que mezclaron tecnología, política dirigencial y una pregunta que en Boca siempre genera ruido. En tiempos de micrófonos abiertos y cámaras encendidas, hasta una IA puede incomodar.