En la jornada de viernes, la Ligue 1 se llevó toda la atención con un partidazo: Racing de Estrasburgo y Paris Saint-Germain empataron 3-3 con el aporte de Joaquín Panichelli y Valentín Barco. El cordobés metió un doblete y el ex Boca asistió en la para los Blanquiazules, que estaban ganando por 3-1 ante el último campeón en el Parque de los Príncipes y subiéndose a la punta del torneo, pero el conjunto parisino consiguió reaccionar e igualarlo.

El partido de la fecha en el Parque de los Príncipes

Parecía que PSG, que hoy presenta un equipo con varios no habituales debido a las lesiones, establecía su jerarquía con el tanto a los seis minutos de juego de Bradley Barcola, que puso el 1-0 tras una muy buena combinación con Desiré Doué. Sin embargo, el Estrasburgo mostró las garras y, de la mano del goleador de la liga francesa empató. Guéla Doué, hermano del de los parisinos, sacó un centro al segundo palo que Panichelli transformó en el empate con un anticipo ofensivo impecable.

Pero todavía faltaba más aporte argentino. Ya había insinuado algo con una gran asistencia para Panichelli en la que el arquero Lucas Chevalier se interpuso para que no fuese gol, pero Barco volvió a mostrar destellos de su calidad: tomó la pelota casi en la línea del área y, con ingenio, la "cuchareó" por encima del rival para habilitar a Diego Moreira, que con una definición mordida alcanzó a batir al arquero local y darle la vuelta al marcador.

La segunda mitad, a diferencia de lo pensado, siguió favoreciendo a un Estrasburgo que no se achicó, fue por más y metió el tercero. Una vez más Panichelli, primero ganándole el duelo a Beraldo y luego yendo a buscar el pase de su compañero Moreira para definir de primera la derecha, fue figura fundamental en el 3-1 de los alsacianos, que viven un sueño en el Parque de los Príncipes.

Pese a la ventaja, todavía quedaba mucho tiempo y el PSG empezó a reaccionar. A los 10 minutos del complemento, el arquero Mike Penders salió lejos a cortar un pase que iba para Doué y terminó derribando al delantero francés, algo que el árbitro Clément Turpin sancionó como penal. Gonçalo Ramos se hizo cargo del mismo, descontó y puso a tiro a los parisinos.

Ya con el descuento, Estrasburgo comenzó a resistir más que a jugar y el PSG se vino hasta encontrar el gol del empate a diez minutos del final. El surcoreano Lee Kang-in habilitó entre líneas la llegada de Senny Mayulu, que recibió, remató de derecha y, ante el rebote de Penders, se llevó todo puesto para, de cabeza, lograr el 3-3.

Finalmente, la historia se quedó en tablas, dejando cierta amargura al Estrasburgo por desperdiciar dos tantos de ventaja, pero también alivio porque sufrió la reacción de un PSG que buscó la victoria hasta el final. Con este resultado, los Blanquiazules quedaron segundos con 16 puntos, a una unidad de su rival de hoy. Más allá de rescatar la igualdad, los de Luis Enrique podrían perder la cima en esta jornada a manos de Olympique Marsella o Lyon, que tienen 15 puntos, juegan mañana y podrían superarlos en caso de ganar.