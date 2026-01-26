Los santacruceños de Bóxing Club de Río Gallegos derrotaron en tiempo reglamentario por 2 a 0 a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia (Chubut), victoria que forzó la definición en la serie de penales, donde se impusieron por 6 a 5 este domingo en el marco del cotejo de vuelta de las semifinales de la región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ahora se cruzara en la final del grupo más austral del certamen ante La Amistad de Cipolletti, que empató ante Deportivo Roca 1 a 1 en el Luis Maiolino del barrio Quintú Panal, se quedó con el cruce por un global de 3 a 1 en el choque de equipos del alto valle de Río Negro y la Liga Deportiva Confluencia.

El encuentro se jugó en el estadio Emilio “Pichón” Guatti de la capital santacruceña, tuvo el arbitraje de Kevin Bustos de la Liga de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. En una tarde lluviosa y gris, en el tiempo reglamentarios, el “Albiverde” se impuso por 2 a 0 con goles de Marcelo Rodríguez de penal y Facundo Erramuspe.

Los de la capital de Santa Cruz jugarán la final de la Zona Patagónica ante La Amistad de Cipolletti

Boxing se puso en ventaja con un gol de penal convertido a los 29 minutos de la etapa inicial. Y en el final del mismo período, Erramuspe, puso el 2 a 0, resultado con el que hasta ese momento, la definición se iba a los penales.

En el segundo tiempo, el marcador no se alteró, y teniendo en cuenta el resultado de ida en Comodoro Rivadavia (3 a 1 a favor de los chubutenses), el global quedó 3 a 3 y entonces el pase a la final se decidió desde los doce pasos, donde solamente se falló en la última ejecución de los visitantes y los de Rio Gallegos ganaron 6 a 5.

Los de Mario Clavel jugarán la final del certamen, en una serie donde no aparecían en la priori como candidatos, pero en lo futbolístico superaron a un equipo como Jorge Newbery que era claro favorito, pero que no estuvo a la altura de lo que se jugó y se despidió del certamen.