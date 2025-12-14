La alegría y la emoción de todo Estudiantes por haberse consagrado en el Torneo Clausura tuvo un freno por la situación de Santiago Ascacíbar y la posibilidad de que deje el club. Luego de la conquista, el Ruso no confirmó su continuidad pese a tener contrato vigente con el Pincha hasta diciembre de 2026, con River esperando por su llegada.

En diálogo con ESPN cuando todo el conjunto platense festejaba la obtención del título, Ascacíbar no dio ninguna certeza sobre su futuro inmediato e, indirectamente, dejó la puerta abierta a una salida:"Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación", sostuvo el volante del cuadro pincharrata.

Las chances de River de traer a Ascacíbar

Luego de contactarse con Estudiantes, en Núñez la decisión es apostar fuerte por el volante y el Millonario estaría dispuesto a comprar un porcentaje de su pase. A falta de una oferta formal, en el Pincha la postura es seguir contando con su capitán. En caso de que se vaya, porque le queda un año más de contrato, prefieren que vuelva a jugar a Europa dada la circunstancia de que sería, a los 28 años, una de las últimas ocasiones para volver al Viejo Continente.