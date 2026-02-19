La Comisión de Acuerdos llevó adelante un acto en el Salón Arturo Illia donde se avanzó con el pliego que designa al exdiputado nacional Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, a pesar de que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza (LLA), informara el ingreso de una nota de impugnación vinculada a dicho pliego, la cual será puesta en consideración de los senadores a través de correos electrónicos.

Según información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Iglesias estuvo presente y defendió su postulación, debido a que ya había sido nombrado en comisión por decreto del Poder Ejecutivo el pasado 8 de enero de este año, y aseguró que será el próximo canciller: "Si bien es una tarea compleja, voy a trabajar duro, nada de vacaciones", añadió.

"Yo me voy a hacer cargo de una embajada que va a ser la más grande y más compleja, porque abarca la Unión Europea, es decir, 27 países, con tres niveles de gobierno: la Unión Europea, el nivel nacional y, en algunos casos, como el de Bélgica, hasta los parlamentos locales", informó el exlegislador.__IP__

Se avanzó con el pliego que asigna a Fernando Iglesias como embajador de Bélgica y la Unión Europea

En la misma línea, señaló que se trata de "una embajada de enorme complejidad, en un momento decisivo", en relación con la aprobación del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, al que calificó como "un punto de inflexión en la geopolítica y en la economía argentina".

Por otra parte, señaló la importancia de Luxemburgo, sede del Banco Europeo de Inversiones y de empresas argentinas como Techint y Globant, y la OTAN, en el marco de la propuesta argentina de convertirse en "Global Partner". Asimismo, indicó que asumirá "un trabajo muy desafiante" y remarcó que trabajará duro para ejercer su rol de la mejor manera posible