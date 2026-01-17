Una cita imperdible para los fanáticos del fútbol mundial

El Aston Villa vs Everton promete ser uno de los partidos más atractivos de este domingo en la Premier League, la liga inglesa más seguida del planeta. El duelo se jugará en Villa Park, estadio histórico en Birmingham, desde las 13:30 (hora de Argentina), con transmisión por Disney+ Premium y ESPN para toda Latinoamérica.

Aston Villa llega al encuentro con una sólida campaña: ocupa actualmente el tercer lugar en la tabla con 43 puntos, producto de una temporada que mezcla regularidad y ambición por pelear arriba. Everton, por su parte, está en la 12ª posición con 29 unidades, buscando encadenar resultados que lo alejen definitivamente de la zona baja.

El contexto: forma, historia e intriga

Los enfrentamientos entre estos dos equipos han tenido altibajos, pero Villa suele dominar el historial reciente: no pierde con Everton desde hace varias temporadas en la máxima categoría de Inglaterra, con resultados que incluyen victorias y empates en las últimas citas directas entre ambos.

Además, las estadísticas y proyecciones de expertos posicionan a Aston Villa como favorito para quedarse con los tres puntos este domingo. Las previsiones basadas en datos reflejan una probabilidad de triunfo considerablemente mayor para el elenco local al medirse con los Toffees, que llegan con menos estabilidad y mayor urgencia de puntos.

Cómo llegan los equipos

Aston Villa

Bajo la dirección técnica de Unai Emery, Villa ha mostrado una campaña sólida con actuaciones destacadas en casa y un juego ofensivo que lo mantiene entre los puestos de clasificación a torneos europeos. Viene de una buena racha en liga y quiere capitalizar su posición para acercarse al liderato.

E verton

El equipo de David Moyes busca encontrar equilibrio y puntos tras una serie de resultados irregulares. El conjunto de Liverpool alterna victorias, empates y derrotas que lo tienen en un lugar medio de la tabla, con la presión de sumar en cada salida para aspirar a metas más altas.

Qué está en juego

Este partido no solo ofrece espectáculo: tiene implicancias claras en la lucha por puestos europeos y la estabilidad general de los equipos en la Premier League.

Para Villa , ganar significa sostenerse entre los primeros y acercarse a la cima.

Para Everton, un resultado positivo puede revitalizar una temporada con altibajos y dar tranquilidad a su proyecto.

Dónde y cómo verlo

El choque arrancará a las 13:30 (hora de Argentina) y podrá seguirse en vivo a través de las señales de Disney+ Premium y ESPN, con cobertura completa de todos los pasajes del partido, previa, acción en tiempo real y análisis post-partido.