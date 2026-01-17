La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y la filtración del audio que se volvió viral en redes sociales siguen generando repercusiones inesperadas. Lo que comenzó como un escándalo mediático en Argentina trascendió el ámbito local y llegó hasta Hollywood, donde dos figuras consagradas se sumaron, entre risas, a la parodia que ya forma parte de la conversación popular.

En el centro de esta nueva escena aparecen Matt Damon y Ben Affleck, quienes sorprendieron al participar de una divertida imitación del actor argentino. El momento ocurrió durante una entrevista televisiva en la que los protagonistas de una nueva película aceptaron recrear el tono y las frases que hicieron famoso el audio atribuido a Luciano Castro.

La situación se dio en el marco de un junket internacional, realizado por videollamada, con motivo del estreno de El rapto. La periodista Barbie Simons fue quien condujo la charla y logró un clima distendido, con guiños a la cultura argentina y al idioma español, lo que facilitó el juego propuesto a los actores.

En medio de la entrevista, Simons introdujo el fenómeno del audio viral y desafió a Matt Damon y Ben Affleck a repetir la ya célebre frase: “Oye, Sarah, buen día, guapa”. Sin dudarlo, ambos aceptaron y la pronunciaron con soltura, sumando gestos seductores que desataron carcajadas y una inmediata viralización.

El desafío subió de nivel cuando la consigna incluyó modismos españoles menos conocidos. Frases como “no quiero ser un gilipollas, ni atosigáis” generaron sorpresa, especialmente en Matt Damon, quien admitió no estar familiarizado con ese vocabulario. Ben Affleck, en cambio, se animó a repetirla, aunque con cierta dificultad.

Este episodio se convirtió en una nueva derivación del escándalo que involucra a Luciano Castro, cuyo audio privado fue difundido en televisión y provocó una catarata de memes, parodias y debates. Palabras como “guapa”, “curro” y “atosigáis” pasaron a formar parte del humor cotidiano en redes sociales.

La repercusión internacional no hizo más que amplificar el fenómeno. Figuras públicas, usuarios anónimos y ahora también estrellas de Hollywood se apropiaron del contenido, transformándolo en un símbolo del verano mediático argentino y cruzando fronteras culturales de manera inesperada.

Lejos de esquivar el tema, Luciano Castro habló públicamente del impacto del audio y reconoció sentir vergüenza por lo ocurrido. Sus declaraciones sumaron un capítulo más a una historia que sigue creciendo y que, con la participación de Matt Damon y Ben Affleck, ya quedó instalada como un fenómeno global.