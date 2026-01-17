¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 17 de Enero, Neuquén, Argentina
Desesperación y alivio

Una nena de 3 años pasó ocho horas sola en un bosque cordillerano cerca de Caviahue hasta que la encontró un vecino

La familia denunció su desaparición cerca de las 19:30 y se activó un rastrillaje con fuerzas de seguridad y voluntarios. El hallazgo se produjo luego de unas ocho horas, gracias al seguimiento de huellas en la zona.

Por Redacción

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 13:38
Los rescatistas encontraron a Jesica, sana y salva.

Una nena de 3 años llamada Jesica fue encontrada sana y salva durante la madrugada de este sábado, luego de haber estado desaparecida desde el viernes por la tarde en la zona cordillerana de Caviahue. La menor había sido vista por última vez en el paraje Las Lecheras, ubicado a unos 30 kilómetros de la localidad.

Según se informó, la familia denunció la desaparición alrededor de las 19 del viernes, lo que activó un amplio operativo de búsqueda. De acuerdo con las autoridades, la pequeña caminó cerca de siete kilómetros sola y en plena noche, deambulando por el bosque cordillerano.

El operativo contó con la participación de la Policía, Bomberos de Loncopué y Gendarmería Nacional, además de vecinos de la zona. Finalmente, Jesica fue hallada a las 4:15 por un vecino que integraba el equipo de búsqueda y rescate, tras seguir huellas que habían sido detectadas durante el rastrillaje.

Videos difundidos por quienes colaboraron en el operativo de búsqueda mostraron a la nena en buen estado de salud, tranquila y dejándose cuidar por los rescatistas, visiblemente emocionados. La menor ya se encuentra con su familia, mientras la Fiscalía de Zapala tomó intervención para investigar cómo se produjo su desaparición.

 

