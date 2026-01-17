Una nena de 3 años llamada Jesica fue encontrada sana y salva durante la madrugada de este sábado, luego de haber estado desaparecida desde el viernes por la tarde en la zona cordillerana de Caviahue. La menor había sido vista por última vez en el paraje Las Lecheras, ubicado a unos 30 kilómetros de la localidad.

Según se informó, la familia denunció la desaparición alrededor de las 19 del viernes, lo que activó un amplio operativo de búsqueda. De acuerdo con las autoridades, la pequeña caminó cerca de siete kilómetros sola y en plena noche, deambulando por el bosque cordillerano.

El operativo contó con la participación de la Policía, Bomberos de Loncopué y Gendarmería Nacional, además de vecinos de la zona. Finalmente, Jesica fue hallada a las 4:15 por un vecino que integraba el equipo de búsqueda y rescate, tras seguir huellas que habían sido detectadas durante el rastrillaje.

Videos difundidos por quienes colaboraron en el operativo de búsqueda mostraron a la nena en buen estado de salud, tranquila y dejándose cuidar por los rescatistas, visiblemente emocionados. La menor ya se encuentra con su familia, mientras la Fiscalía de Zapala tomó intervención para investigar cómo se produjo su desaparición.