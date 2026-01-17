Horacio Guarany no fue solo un cantor popular. Fue una forma de contar el país. Un hombre que cantó lo que dolía cuando muchos callaban, que puso palabras donde había bronca, injusticia, desarraigo y esperanza. Por eso su muerte no fue solo la despedida de un artista: fue el final de una manera de decir las cosas.

Una voz que nacía del pueblo

Guarany cantaba como hablaba la gente común. Sin adornos. Sin maquillaje. Con una voz rota que no pedía permiso y letras que no buscaban quedar bien. Cantó al peón, al obrero, al amor que se va, al que se queda solo, al que resiste. Cantó al país real.

Sus canciones no eran solo música: eran relatos de vida. Se escuchaban en peñas, en festivales, en radios de madrugada, en cocinas humildes, en viajes largos por la ruta. Acompañaron generaciones enteras, atravesaron provincias y se quedaron para siempre en la memoria colectiva.

El verano en que algo se quebró

El 17 de enero de 2017, mientras muchos seguían con su rutina, la Argentina sintió una ausencia distinta. Las radios empezaron a pasar sus temas uno tras otro. En las casas, alguien subió el volumen. En las redes, aparecieron frases, recuerdos, versos sueltos. No hacía falta explicar quién era Horacio Guarany: todos lo sabían.

Porque Guarany no pertenecía a una época: pertenecía a la gente. A los que encontraron en sus canciones un refugio. A los que se sintieron representados cuando no había demasiadas voces que hablaran por ellos.

No se fue un cantor, se fue una parte del país

Con su muerte, la Argentina perdió algo más que a un músico. Perdió a uno de los últimos grandes narradores populares. A alguien que se animó a decir lo que otros evitaban. A una voz incómoda, intensa, necesaria.

Guarany fue perseguido, censurado, exiliado. Y aun así volvió. Siempre volvió. Porque su lugar estaba acá, cantándole a su gente. Por eso su despedida dolió tanto: porque se fue alguien que nunca se había ido del todo.

Cuando una voz se apaga, el eco queda

Pasaron los años, pero cada 17 de enero su nombre vuelve a aparecer. Y vuelve su voz. Porque hay artistas que mueren y hay otros que se transforman en memoria. Guarany es de esos. De los que siguen cantando aunque ya no estén.

Hoy, cuando suenan sus canciones, algo se mueve adentro. No es solo nostalgia. Es reconocimiento. Es identidad. Es la certeza de que hubo una voz que se animó a contar la Argentina como pocos.

Ese día, el país no perdió solo a un artista.

Perdió una voz que lo explicaba.

Y ganó, para siempre, un recuerdo que sigue cantando.