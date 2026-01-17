La edición 2026 del Rally Dakar , que se dispitó en Arabia Saudita,llegó a su fin, y con ello las 13 etapas que tuvieron todo tipo de exigencia. El neuquino Santiago Rostan cerró en el puesto 22 en Rally 2, siendo la mejor actuación personal en las ediciones donde dijo presente.

Con un tiempo de 61horas 39:42 minutos, el piloto provincial quedó en el puesto 22 del Rally2, y se ubicó en el lugar 33 de la general de motos, competencia que fue ganada por Luciano Benavides.

En la etapa final, cronometrada de 105 kilómetros y un enlace de 33, que tuvo como partida y llegada Yanbu, quedó en la colocación 48.

“Fue mi mejor participación (22°)” expresó el neuquino en sus redes, agregando además que “Volver a cruzar la meta después de 13 etapas durísimas es un orgullo que cuesta poner en palabras”.

Así mismo, agradeció a la “familia, que nunca falla; a mis auspiciantes, por confiar; al equipo, por dejar todo; y a cada persona que siguió esta aventura día a día.

En las anteriores dos participaciones, había conseguido el puesto 26 en el 2024, y el 30 en el 2025. En esta oportunidad, tuvo grandes momentos en algunas etapas, donde consiguió quedar entre los 20 mejores, haciendo buenos tiempos y cumpliendo en exigentes periodos.

“El Dakar te exige todo, pero también te devuelve la certeza de que los sueños se persiguen hasta el final”. Culminó el neuquino.