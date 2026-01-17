¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 17 de Enero, Neuquén, Argentina
No pegan un ojo

“No se puede descansar y nadie hace nada”: el ruido de las motos no deja dormir a los vecinos del Chañar

Denuncian que el ruido constante de las motos durante la madrugada les impide descansar. Los principales focos se concentran en la avenida Gasparri y la Plaza de las Infancias, donde se realizan picadas y maniobras peligrosas.

Por Redacción

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 14:06
Los vecinos del barrio Parque Industrial de San Patricio del Chañar denuncian una situación que se extiende desde hace meses y afecta la vida cotidiana. Según relatan, durante la madrugada se concentran grupos de motociclistas en la zona de la Plaza de las Infancias y la avenida Gasparri, generando ruidos constantes sin controles visibles.

El reclamo apunta a maniobras peligrosas, aceleraciones reiteradas y motos con escapes modificados que alteran el descanso nocturno. “Después de la medianoche es imposible conciliar el sueño, el ruido es permanente”, expresó un vecino del sector al sitio de noticias Chañar Digital. La falta de respuestas oficiales incrementó el malestar entre las familias afectadas.

Raúl, uno de los habitantes del barrio, describió el impacto que la situación tiene en su rutina diaria. “Hay noches en las que el estruendo parece una explosión, y siguen hasta la madrugada”, señaló.

“A mi marido lo pasan a buscar todos los días a las cinco de la mañana para ir a trabajar. En las últimas semanas se fue sin haber dormido nada. El ruido de las motos no te deja pegar un ojo”, contó una vecina llamada Mirta.

El problema se extiende más allá del entorno inmediato de la plaza y alcanza a varias cuadras a la redonda. Mirta, vecina de la zona, advirtió que el cansancio acumulado ya afecta la salud de su familia. “No es solo ruido, es una falta de respeto hacia quienes trabajamos y necesitamos descansar”, concluyó.

