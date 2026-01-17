Marikena Monti murió a los 82 años y la noticia generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino. La reconocida cantante y actriz, referente indiscutida de los años 70 y 80, falleció este sábado 17 de enero por la mañana. La confirmación llegó a través de un mensaje público que rápidamente se replicó entre colegas, artistas y seguidores que lamentaron la pérdida de una voz única.

Quien dio a conocer la triste noticia fue Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación, a través de su cuenta oficial de X. En un extenso y emotivo mensaje, destacó no solo la enorme trayectoria artística de Marikena Monti, sino también su calidad humana y su compromiso con la cultura argentina.

En su despedida, Leonardo Cifelli remarcó que Marikena Monti fue una artista coherente, valiente y profundamente comprometida con el arte. Además, subrayó que su figura trascendió los escenarios y se convirtió en un faro para generaciones enteras, dejando una marca imborrable en la música y en la manera de sentir el arte en el país.

A lo largo de más de 60 años de carrera, Marikena Monti desarrolló una trayectoria intensa y diversa. Brilló en espectáculos musicales, cine, teatro y televisión, siempre con una impronta personal marcada por la sensibilidad y la búsqueda estética que la convirtieron en una figura respetada dentro del ambiente cultural.

Nacida en Casilda, Santa Fe, el 22 de mayo de 1943, Marikena Monti inició su camino artístico en 1965 como integrante del Teatro Universitario Franco-Argentino. Desde fines de la década del 60, se destacó en recitales en francés en la Alianza Francesa de Buenos Aires, donde compartió escenario con Elena Mignaquy, Claudia Lapacó y Mónica Cahen D’Anvers.

Durante esos años también formó parte de Canciones en informalidad en el Instituto Di Tella, junto a Jorge Schussheim, Jorge de la Vega y Camaleón Rodríguez, una experiencia que se convirtió en uno de los grandes hitos del café concert porteño y consolidó su perfil artístico.

En teatro protagonizó los unipersonales Secretos a cuatro voces y Retrato en blanco y negro. En cine participó en películas como La Mary y Comedia rota, mientras que en televisión dejó su sello en ciclos emblemáticos como Botica de Tango y Sábados circulares.

Su legado discográfico incluye títulos fundamentales como Libertad mi amor, Marikena y Alfonsina hoy, trabajos que reflejan su sensibilidad artística. Marikena Monti deja una huella profunda y un legado imborrable en la memoria cultural argentina.