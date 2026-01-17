Desde las 22hs en el Campus de Maldonado, Uruguay, el River de Gallardo se enfrenta a Peñarol, en lo que será su segundo amistoso de preparación con miras al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Luego del triunfo ante el Millonario de Colombia, será turno de otro grande del continente: Peñarol, en uno de los juegos de la Serie del Rio de la Plata, y que servirá para pulir el 11 ideal que pretende el DT de River.

Con las ausencias por lesión de Franco Armani, y Marcos Acuña en la defensa, Gallardo vuelve a apostar a Santiago Beltrán en el arco, y Santiago viña marcando el lateral izquierdo, caso contrario Facundo González ocuparía ese lugar.

Juanfer, capitán y enganche del River 2026

En mitad de cancha, Fausto Vera volverá a estar en el 11 inicial, mientras que Aníbal Moreno vería minutos. Juan Fernando Quinteros volverá a lucir la cinta de capitán y el enganche para Sebastián Diussi y Facundo Colidio.

Por su parte el elenco uruguayo, llegaría con el 11 de gala. Dirigido por Diego Aguirre, el Manya tiene las miradas puestas en el duelo de Copa la Liga uruguaya del próximo lunes ante Racing de Montevideo donde plantearía un mix.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo

Datos del partido

Hora: 22.15

TV: Disney+

Estadio: Campus Maldonado, Uruguay