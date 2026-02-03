¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Crimen policial

El crimen que sacudió a Estados Unidos y al mundo

Ocho minutos que parecieron eternos. Una rodilla sobre el cuello y un hombre repitiendo que no podía respirar. El asesinato de George Floyd no fue solo un crimen policial: fue la imagen cruda de una herida histórica que recorrió el planeta.

Por Marcos Suarez
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 01:56
PUBLICIDAD

El video que cambió todo

Cuando se difundieron las imágenes completas del arresto, el mundo vio sin filtros lo que hasta entonces muchos negaban. La escena, grabada por testigos, mostró la asfixia prolongada y la pasividad de quienes debían proteger. No hubo montaje posible: la evidencia fue directa, brutal, imposible de ignorar.

Un nombre que se volvió bandera

George Floyd no era una figura pública. Era un ciudadano común. Y justamente por eso su muerte desató una reacción inédita. Millones salieron a las calles en Estados Unidos y en decenas de países bajo una consigna simple y poderosa: Black Lives Matter. El reclamo trascendió fronteras, idiomas y culturas.

Justicia, condena y preguntas abiertas

El juicio que siguió terminó con la condena del ex policía Derek Chauvin, un hecho histórico en un país donde las causas por violencia policial suelen quedar impunes. Sin embargo, el fallo no cerró el debate: ¿cuánto cambió realmente el sistema?, ¿cuántos nombres más hicieron falta para llegar hasta acá?

El eco que todavía resuena

Años después, el crimen de George Floyd sigue siendo citado como un punto de quiebre. Reformas, discusiones incómodas, marchas, retrocesos y avances conviven en una sociedad que aún busca respuestas. Lo que quedó claro es que ese video obligó al mundo a mirar de frente una realidad que muchos preferían no ver.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD