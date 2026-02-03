El oro vuelve a brillar en Río Negro y esta vez con un proyecto que promete sacudir el mapa minero de la Patagonia. La firma canadiense Golden Goose Resources Ltd. anunció la adquisición de hasta el 100% del proyecto Gran Esperanza, una concesión aurífera y argentífera de alto potencial ubicada en el distrito de Los Menucos, dentro del Macizo Patagónico Norte.

La operación, sellada con Valcheta Exploraciones SAS, consolida la estrategia de Golden Goose de expandirse en proyectos de metales preciosos de alta ley y escala de distrito. El proyecto abarca 44.400 hectáreas y se encuentra en una región reconocida por su potencial geológico para sistemas epitermales de baja sulfuración, un terreno fértil para la exploración de oro y plata.

Los estudios históricos ya habían encendido las alarmas de los inversores: más de 10 kilómetros de vetas epitermales con anchos de entre 1 y 5 metros, campañas previas con 2.900 metros de zanjas y 690 muestras de canal, y leyes históricas de hasta 24 g/t Au. “Esta región es considerada un área emergente de clase mundial para la minería de metales preciosos debido a su geología favorable y su infraestructura de acceso durante todo el año”, se destacó desde Golden Goose Resources.

Previo al acuerdo, Golden Goose realizó un riguroso proceso de diligencia técnica y legal, incluyendo una visita de campo en diciembre de 2025. Allí se recolectaron cuatro muestras de roca de vetas expuestas, tres de las cuales arrojaron valores superiores a 2 g/t Au, con un pico de 14,34 g/t Au. Estos resultados reforzaron el potencial de alta ley y dejaron al proyecto listo para la siguiente fase: perforación diamantina.

El CEO de la compañía, Dustin Nanos, fue categórico: “Gran Esperanza tiene un entorno estructural y geológico favorable, con numerosas vetas superficiales confirmadas y objetivos listos para perforación. Estamos ante un proyecto que puede generar resultados de alto impacto desde las primeras fases”.

Con el cierre del acuerdo, Golden Goose se prepara para ejecutar campañas de exploración superficial y avanzar hacia programas sistemáticos de perforación. El objetivo es claro: definir el potencial económico y geológico de Gran Esperanza y posicionar a Río Negro como un jugador clave en el competitivo escenario minero argentino. La compañía se compromete a operar bajo los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental, trabajando en conjunto con las comunidades locales de Río Negro”.