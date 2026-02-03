Este lunes en el predio Los Duendes en el paraje Ferri de Cipolletti, el plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón, el único equipo de la provincia de Neuquén, que participa de una categoría profesional, comenzó su preparación de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

La novedad saliente de la jornada fue la ausencia del nativo de Carmen de Patagones, Ricardo Nicolás Dichiara, que en el segundo semestre del 2025 jugó en Cipolletti. El maragato nació el 15 de enero de 1997, mide 1,85 metros, su peso ideal es de 84/85 kilos, sus números en nuestro país y fuera de él, dicen que jugó 120 partidos y convirtió 36 goles en 4 categorías de Argentina (Primera División, Primera Nacional, Torneo Federal A y el desaparecido Torneo Federal B), además disputó 10 partidos y marcó 5 goles en el extranjero, su estadística, 130 partidos y señaló 41 goles. Diferencias con su representante y la dirigencia del León del Norte determinaron que el jugador no se incorpore a la institución.

Nicolás Mondini presidente de la subcomisión del Deportivo Rincón admitió que "tenemos tres o cuatro nombres en carpeta para reemplazarlo. Debemos cuidar los números del club. Algunos se confunden con nosotros, por el tema de que estamos en Vaca Muerta. Tenemos varios frentes abiertos, la pretemporada, el Torneo Federal A, la Copa Argentina y el partido con San Lorenzo, el retorno al predio Elías Moisés Gómez y el nuevo piso sintético, la construcción del nuevo estadio, la compra de un colectivo nuevo, profesionalizar el fútbol, seguir creciendo", admitió el dirigente.

Con la ilusión de ser protagonista desde el primer partido, la dirigencia confirmó a fines del año pasado al mendocino de Alvear, Pablo Castro como entrenador y desde diciembre del 2025, comenzó la contratación de refuerzos que hasta el momento son 11 (once) jugadores, más la continuidad de algunos elementos que llegaron en el mercado de invierno de la temporada pasada.

El cuerpo técnico que comenzó a manejar el año futbolístico lo encabezará Pablo Castro como director técnico y entrenador principal, sus ayudantes técnicos y asistentes serán, Maximiliano Fernández, Pablo Lucero y Marcelo Rucci, los preparadores físicos serán, Marcos Catalini y Jorge Orellano, como entrenador de arqueros, continuará Pedro Recarey, analista de video, Rodrigo Medina, los utileros serán, Pablo Rodríguez y Nahuel Soriano y Ramiro Moraga, oficiará de kinesiólogo.

En cuanto al plantel, se confirmó que seguirán jugado una temporada más lo emblemáticos, Héctor "Hety" Rueda y Fernando "Nano" Inda, íconos y referentes de la institución. "Ellos definirán, hasta cuando quieran jugar" aseguró un dirigente encumbrado de la institución.

Los jugadores que arrancaron este lunes son, los arqueros, Alejandro Sánchez y Jonathan Criado, el tercer arquero sería Ezequiel Darío Lara, actualmente atajando en La Amistad de Cipolletti en el Torneo Regional Amateur 2025/2026 y jugando la final de la zona Patagonica ante Boxing Club de Río Gallegos en la capital de Santa Cruz. Titular indiscutido. Si los rionegrinos no logran el ascenso volverá a jugar en el elenco de LiFuNe. Si los rionegrinos suben de categoría, habrá que decide el surgido en la Asociación Deportiva Centenario (ADC).

Los defensores convocados son, Rodrigo Herrera, Jonathan Chacón, Juan Albertinazzi, Nicolás Di Bello, Matías Carreras, Edgardo Díaz, Ezequiel Carlos Ávila y Cristián Correa.

El lateral/volante Nicolás Di Bello, uno de los históricos que permanece en el equipo

Los volantes serán, Daniel Carrasco, Rodrigo Montes, Axel Oyola, Juan Ignacio Achetoni, Héctor Rueda, Facundo Miguel, el juvenil Marcos Moya, Alexis Valencia y el colombiano Jair Julio Blanco. En tanto, los delanteros, son el también colombiano, Cristián Canga, Matías Domínguez, Jorge Rossi, y el mencionado Fernando Inda.

En recuperación de las lesiones sufridas el año pasado están el roquense Gastón Portiño y el zapalino Fernando Riquelme. En tanto, realizarán la pretemporada con el equipo que tomará parte de la Liga de Fútbol de Neuquén, Carlos Esteves, Ariel Axel Páez, Edgardo Cano, entre otros.

El trabajo se extenderá hasta el 4 de marzo, en el medio hay previsto entre 5 y 6 partidos amistosos. Uno de ellos sería con Cipolletti, y con algunos equipos de la Liga Deportiva Confluencia y LiFuNe.