El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén correspondiente al martes 3 de febrero. La jornada estará marcada por la presencia de viento del sector oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 59 y 69 km/h, además de cielos mayormente nublados y lluvias en zonas cordilleranas y del centro provincial.

Neuquén Capital

En la ciudad de Neuquén, el día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 18 grados durante la madrugada, acompañada por viento del sudoeste de hasta 41 km/h y ráfagas cercanas a los 59 km/h.

Con el correr de la mañana, la temperatura ascenderá a 21 grados y alcanzará una máxima de 29 grados por la tarde, manteniéndose la nubosidad y el viento moderado a fuerte. Hacia la noche, se espera un leve descenso térmico hasta los 25 grados, sin cambios significativos en las condiciones del viento.

Zapala

En Zapala, el SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada, la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados, con vientos predominantes del sudoeste y oeste, y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado y la temperatura descenderá a 18 grados.

Chos Malal

Para Chos Malal, el pronóstico indica cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con lluvias aisladas en la mañana. Las temperaturas se ubicarán entre los 15 y 24 grados, mientras que el viento del oeste podría intensificarse por la tarde, con ráfagas de hasta 69 km/h.

San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13 grados. Por la tarde y la noche continuarán las lluvias aisladas, con una máxima cercana a los 18 grados. El viento del oeste será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h, especialmente durante la tarde.​​​​​​​