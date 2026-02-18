En la jornada de miércoles, uno de los partidos más atractivos será la visita del Atlético Madrid al Brujas por la ida de los octavos de la Champions League. El Colchonero llega a esta instancia luego de una serie irregular de resultados: goleó 4-0 al Barcelona por Copa del Rey, pero el pasado fin de semana cayó 3-0 ante Rayo Vallecano por La Liga, y afronta este duelo ante los belgas con el objetivo de llevarse un buen resultado para España, donde definirá la serie en el Estadio Metropolitano.

Los conducidos por Diego Simeone culminaron en el 14° lugar de la tabla de posiciones de la fase liga, con 13 puntos. Para este encuentro el Cholo contará con Julián Álvarez, Giuliano Simeone (los dos que serían titulares hoy), Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Musso. Por su parte, Nicolás González no estará presente por una lesión muscular que sufrió el último fin de semana.

El conjunto belga se clasificó a esta instancia del torneo más importante de Europa a nivel de clubes tras quedar en el 19° puesto de la clasificación general. Si bien arrancaron la última fecha afuera de los clasificados a playoffs, lograron avanzar de ronda gracias a una contundente goleada por 3-0 frente a Olympique de Marsella en la última fecha.

Posibles formaciones

Brujas: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joel Ordóñez, Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic; Carlos Forbs, Hans Vanaken, Christos Tzolis; Romeo Vermant.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Johnny Cardoso; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; y Julián Álvarez.

Estadio: Jan Breydel.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).