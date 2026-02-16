Además del duro cachetazo que significó la derrota del fin de semana ante Rayo Vallecano, el Atlético Madrid conoció hoy la baja de uno de sus argentinos: Nicolás González volvió a sufrir una lesión muscular en el muslo y estará por lo menos dos semanas sin jugar. El extremo debió dejar la cancha el último fin de semana y los estudios realizados el lunes confirmaron el diagnóstico. De esta forma, Diego Simeone no contará con el jugador de la Selección Argentina para la Champions League ni la vuelta de Copa del Rey, ante Barcelona.

Desde el club rojiblanco publicaron un comunicado donde se dio a conocer la baja de González: "El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", expresó la cuenta oficial del Atlético. Su recuperación dependerá del progreso que muestre en los próximos días, pero se estima que serán al menos dos semanas fuera del campo de juego.

Los partidos que se perderá

La lesión llega en un momento inoportuno para el Colchonero: en el siguiente mes se avecina el ida y vuelta de los playoffs de la Champions League, que comienza este miércoles visitando al Brujas en Bélgica, y se define el 24 de febrero en el Metropolitano. Además, González tampoco estará en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra Barcelona (Atlético se impuso 4-0 en la ida), el próximo 3 de marzo. Con respecto al plano doméstico, también se perderá los encuentros de La Liga frente a Espanyol y Real Oviedo, y recién podría apuntar a un retorno ante Real Sociedad, el primer fin de semana de marzo.