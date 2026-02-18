La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada en enero generó un fuerte impacto tanto en el ámbito político como en el mundo del espectáculo. Tras más de 17 años juntos y una hija en común, Antonia, la noticia abrió la puerta a todo tipo de especulaciones sobre la nueva etapa sentimental del ex presidente.

En ese contexto, Graciela Alfano sorprendió al recordar públicamente su historia con Macri y revelar que él le escribió hace poco de madrugada. A partir de ahí, comenzaron a circular versiones sobre supuestos acercamientos a distintas figuras del espectáculo.

Fue la actriz y periodista Ximena Rijel quien lanzó una bomba en el streaming Canal 22 Web al asegurar: “Mauricio Macri está yendo por Guillermina Valdés. Le mandé un mensajito y no me lo pudo desmentir, tampoco me lo quiso confirmar, pero la información es cierta, de muy buena fuente”.

Además, Rijel agregó que el ex mandatario tendría una lista de famosas con las que le interesaría profundizar el vínculo. “Mauricio Macri tiene una lista de conocidas, de famosas, y ella estaría primera en esa lista. No sé si va a aceptar o no esa salida que quiere Mauricio Macri por lo menos para que se conozcan, pero que le escribe a Guillermina, le escribe”, sostuvo.

Con el rumor instalado y creciendo en las últimas horas, fue la propia Guillermina Valdés quien decidió hablar y contar su versión. En diálogo con la periodista Laura Ubfal, la ex pareja de Marcelo Tinelli fue clara y directa sobre el supuesto romance.

“En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas”, explicó Guillermina Valdés, desdramatizando cualquier intento de relación formal. De esta manera, confirmó que existió un contacto, aunque sin mayores implicancias.

La actriz fue todavía más contundente al referirse a su presente sentimental: “Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental, estoy sola”. Así, Guillermina Valdés descartó cualquier vínculo amoroso con Mauricio Macri, quien hasta el momento mantiene silencio público sobre su ruptura con Juliana Awada.