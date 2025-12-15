La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió hablar. Lo hizo con un comunicado largo, cargado de autoelogios, reproches políticos y una defensa cerrada de su conducción. Pero lejos de aclarar los escándalos que la rodean, el mensaje profundizó el malestar y el rechazo.

Mientras crecen las críticas por su funcionamiento interno, la AFA eligió correrse del eje de las denuncias y concentrarse en justificar su gestión desde 2017 hasta hoy, en un texto que provocó enojo en amplios sectores del fútbol y de la sociedad.

Un comunicado que esquiva las preguntas incómodas

Desde el inicio, el texto evita referirse de manera concreta a los hechos que hoy ponen a la AFA bajo la lupa. En lugar de eso, repasa el estado de la institución al momento de asumir la actual conducción y afirma:

“Eso fue lo que encontramos: una AFA acéfala, desfinanciada y desprestigiada”

No hay mención puntual a los escándalos actuales ni explicaciones específicas sobre las denuncias que motivaron el fuerte debate público. El foco está puesto en el pasado y en la construcción de un relato defensivo.

De la autocrítica, ni una línea

Lejos de reconocer errores o asumir responsabilidades, el comunicado sostiene que la AFA se convirtió en “un organismo superavitario” y remarca que “hoy no recibe un solo peso del Estado”. También detalla cifras millonarias en sueldos y enumera obras, predios y proyectos.

La estrategia es clara: contraponer números y logros administrativos frente a un contexto de cuestionamientos, sin responder de manera directa a ninguno de ellos.

La política como enemigo permanente

Uno de los ejes centrales del mensaje es la denuncia de una supuesta persecución política sostenida por distintos gobiernos. El texto menciona gestiones presidenciales anteriores y actuales, y afirma haber soportado “constantes amenazas de intervención”, además de denuncias que califica como “inventos”.

Incluso se menciona que autoridades nacionales intentaron “obstruir la realización de la Asamblea de la AFA” y que volvieron “las amenazas de la intervención”. El tono es confrontativo y apunta a construir un escenario de victimización institucional.

Denuncias, sobreseimientos y una defensa cerrada

El comunicado dedica varios párrafos a enumerar causas judiciales en las que dirigentes de la AFA fueron investigados y luego sobreseídos. Se listan juzgados, fueros y expedientes, en una defensa exhaustiva que, lejos de apaciguar, reavivó la polémica.

También se califica como “descabellado” el intento de vincular a un dirigente con una supuesta red de espionaje, sin aportar mayores precisiones sobre el origen del conflicto.

Logros deportivos como escudo

Buena parte del texto está ocupada por un extenso listado de títulos, subcampeonatos y participaciones internacionales de clubes y selecciones desde 2017 hasta la actualidad. La AFA presenta esos resultados como prueba de que “estamos por el rumbo correcto”.

Sin embargo, para muchos lectores, esa enumeración funciona como una cortina de humo frente a los problemas de conducción, transparencia y gobernanza que hoy están en discusión.

Un cierre que encendió aún más el enojo

El tramo final del comunicado compara las críticas actuales con cuestionamientos pasados y concluye que la AFA solo habla de fútbol, no de política. Pero lo hace luego de varios párrafos cargados de acusaciones políticas, denuncias y reproches.

El contraste entre el contexto social del país y el tono del mensaje terminó de alimentar la indignación. En lugar de dar respuestas claras, la AFA eligió reafirmarse, confrontar y cerrar filas.

El resultado fue inmediato: más preguntas, más rechazo y un comunicado que, lejos de calmar las aguas, volvió a encender el fuego.