Se profundiza la causa de investigación a la compañía “Sur Finanzas” y su vínculo con la AFA presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, debido a la alta sospecha de un lavado de activos que incluyó hasta el allanamiento a un mansión con 54 autos de lujo en la jornada del viernes.

Daniel Rafecas fue el Juez que inició el proceso, instruyó el allanamiento a la mansión “Villa Rosa” de Pilar donde se encontró con una larga lista de vehículos de alta gama. Fue en ese momento en que la figura de la causa se modificó y en consecuencia pasará a manos del letrado Marcelo Aguinsky, titular del juzgado penal económico número 10.

Algunos de los autos más costosos encontrados en el allanamiento a la mansión "Villa Rosa".

El propietario del inmueble que guardaba en su interior rodados del tipo Ferrari, Porsche, BMW, Audi, motos Harley Davidson y hasta dos kartings es Luciano Pantano, nombre al que se vincula como testaferro del mandamás de la AFA Chiqui Tapia y que transfirió cada rodado a la firma “Real Central SRL”. La propiedad de Pilar también tenía papeles a nombre de su madre, Ana Conte.

Luciano Pantano, ex titular de la Federación Argentina de Futsal y propietario de la mansión "Villa Rosa", Se lo vincula a Claudio Tapia.

Un monotributista y una jubilada

Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y cumplió funciones en la tesorería del Club Almirante Brown de Isidro Casanova. Al momento de iniciarse la causa figuraba en ARCA como monotributista y tenía una deuda bancaria de dos millones de pesos.

Su madre, la señora Conte, es jubilada y trabaja como autónoma. Durante la pandemia, en el 2020, hasta llegó a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Sólo cinco años más tarde tiene al menos esta mansión con 54 autos de alta gama en su interior, pista de entrenamiento para caballos y haras de pura sangre, helipuerto y muchas comodidades deportivas como canchas de tenis, entre otras.

Trascendió que hay testigos, los propios vecinos del campo de 105 hectáreas, que pueden asegurar haber visto en su interior a Tapia en muchas ocasiones durante el último tiempo.

Además, la misma SRL tiene registrados dos inmuebles en el recinto privado “Ayres Plaza”, también de Pilar, donde se constataron al menos el pago de expensas a nombre de la misma “Real Central”.