La Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Mujeres, firmó esta mañana un convenio que permite ampliar la protección a víctimas de violencia de género a través de los hospitales de Plottier, Senillosa y Centenario. De esta forma, se permite una mayor cobertura y seguimiento que se suma a la de los nosocomios de la capital.



Alejandra Oherens, subsecretaria de Mujeres, explicó que este acuerdo refuerza el trabajo que se realiza junto al Ministerio de Salud de la Provincia: “Lo que hicimos hoy es reafirmar ese compromiso junto con los directores de otros hospitales en la asistencia, el compromiso y el acompañamiento para las mujeres que son víctimas de violencia de género”.



La funcionaria agregó que, de esta forma, se amplió la cobertura a hospitales de la Confluencia como Plottier, Senillosa y Centenario para mantener la asistencia que necesitan: “Hay mujeres que nosotras patrocinamos, acompañamos y asistimos que, además, son trasladadas eventualmente a otras ciudades aledañas y que necesitan seguir contando con atención por una enfermedad o para un acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Entonces, este acompañamiento lo van a seguir recibiendo mediante un informe que elevamos desde la subsecretaría a dicho nosocomio”, sostuvo.



Oherens se refirió al trabajo hecho desde la Municipalidad y alertó que en el último año se incrementaron los casos de violencia de género en un 300%: “Aumentó el consumo de sustancias, el receso de trabajo y la cuestión económica se agravó. La subsecretaría este año tuvo alrededor de 1.000 intervenciones en el territorio”, dijo.



Por su parte, Vanina Debloc, jefa de la Región Sanitaria Confluencia, expresó que “estamos muy felices de poder ampliar este convenio de colaboración con nuestros hospitales. Hoy involucramos también al hospital Bouquet Roldán ya que el hospital Heller viene siendo pionero y la verdad es que desde la experiencia pudimos brindar una atención integrada con la Subsecretaría de las Mujeres, garantizando la accesibilidad y la rápida atención a víctimas de violencia”.



La funcionaria resaltó que los casos que atienden “son mujeres en situaciones muy vulnerables. A veces están acompañadas por sus hijos o por familiares. Desde nuestros hospitales acudimos rápidamente con nuestros referentes para poder conseguirles si necesitan un turno desde lo individual o desde lo colectivo para poder sumarse a a nuestros grupos terapéuticos”.