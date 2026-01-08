El Rally Dakar 2026 volvió a teñirse de celeste y blanco en una quinta etapa que dejó grandes noticias para el automovilismo argentino. Luciano Benavides fue el gran protagonista del día al imponerse en motos y acercarse de manera decidida a la cima de la clasificación general, en una jornada exigente disputada entre AlUla y Hail.

A bordo de su KTM, el piloto salteño fue el más rápido en los 356 kilómetros cronometrados de la etapa maratón y logró su primera victoria parcial en esta edición. Benavides aventajó por 3 minutos y 51 segundos al chileno Ignacio Cornejo y celebró un triunfo especial, justo en Hail, el mismo escenario donde su hermano Kevin había ganado una etapa veinte años atrás.

El resultado no solo tuvo valor simbólico: con este rendimiento, Luciano quedó a menos de seis minutos del líder de la general, posicionándose como uno de los grandes candidatos a pelear por el Dakar en la recta decisiva de la competencia.

La actuación argentina no se limitó a las motos. En Autos, Eduardo Blanco fue protagonista involuntario de la jornada tras un fuerte vuelco junto al español Jesús Calleja, en un accidente que no dejó consecuencias físicas pero sí los obligó a abandonar la carrera.

En SSV T4, Manuel Andújar volvió a mostrar regularidad y se mantuvo dentro del Top 10 de la general tras finalizar séptimo en la etapa junto a su navegante Lisandro Sisterna. También se destacó Jeremías González Ferioli, que fue cuarto en el tramo del día y escaló hasta el undécimo puesto del acumulado.

La categoría Challenger volvió a aportar sonrisas argentinas: el navegante Bruno Jacomy celebró su segunda victoria de etapa junto al chileno Lucas del Río, resultado que les permitió escalar al cuarto lugar de la general. Además, David Zille, Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini y Kevin Benavides también completaron una jornada sólida.

En una carrera donde cada kilómetro puede cambiarlo todo, la quinta etapa dejó en claro que Argentina sigue dando pelea en el Dakar. Y con Benavides encendido, el sueño de pelear por el título está más vivo que nunca.