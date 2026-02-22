En el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba empató 0 a 0 con Tigre por uno de los interzonales de la sexta fecha en el Torneo Apertura 2026.

El Ferroviario ganó solo un juego y quedó rápidamente afuera de la Copa Argentina, El Matador está invicto, avanzó en el certamen más federal del país y se perfila como animador del certamen.

A partir de la victoria de Independiente Rivadavia en Mendoza en el primer turno del sábado por 3 a 2, el Matador quedó obligado para salir a buscar la victoria, si es que no quería bajarse de lo más alto de la zona B.

Ignacio Russo fue titular en al visita de Tigre al Madre de Ciudades.

Sin embargo, el primer tiempo pasó sin pocas emociones en el Norte y la creación ofensiva fue la cuota pendiente en ambos equipos que por ahora reparten puntos en el cierre del sábado por la noche.

Con la misma sintonía se jugaron los segundos 45 minutos de un duelo que terminó con 9 amonestados y sin goles.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Yuri Casermeiro; Alan Laprida, Marco Iacobellis, Lucas González; Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Santiago López; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

La previa

Con 4 triunfos y un empate, la goleada a River en El Monumental le dio un envió anímico importante a un equipo que sigue invicto, ganó en Copa Argentina, y busca ser protagonista en el plano doméstico.

Panorama opuesto en de Central Córdoba, quien acumula cuatro puntos, producto de un empate apenas una victoria ante Unión. De local, el equipo de Lucas Pusineri buscará volver a sumar y despegar en el Grupo A, donde está apenas dos unidades por encima de los último, y alejado de la zona de clasificación.

Tigre va por el triunfo para seguir arriba, el Ferroviario necesita sumar para salir del fondo

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Nicolás Ramírez

Estadio: Madre de Ciudades