Y finalmente los árabes tendrán la final española por la que tanto han pagado: Barcelona y Real Madrid definirán la Supercopa el próximo domingo en Yeda, luego de haber eliminado a Athletico Bilbao y el Atlético Madrid, respectivamente, en las semis previas.

El formato fue apenas una excusa para los poderosos petrodólares que deseaban el cruce decisivo entre los más grandes del país ibérico para deleitar a sus hinchas.

Barcelona, el dueño de todo en España, cruzándose con el club capitalino que acudió a la cita sin Kylian Mbappé por culpa de una inoportuna lesión.

Los catalanes golearon a Athlético Bilbao 5 a 0 y el Real superó a su clásico rival ciudadano 2 a 1 con sendos goles sudamericanos: Federico Valverde de Uruguay y Rodrygo de Brasil. La irregular campaña del Colchonero reaviva críticas en contra de su entrenador, el argentino Diego Simeone, también sobre el delantero Julián Álvarez, por quien hay un interés muy firme desde el Barsa por llevárselo.

Cambios profundos

La Súpercopa de España era un trofeo reservado para el mejor de una temporada en La Liga ante el campeón de la Copa del Rey en España. Sin embargo, a fuerza de tratados comerciales, el mano a mano se vio afectado y la disputa se terminó planteando en un mini torneo directamente en Arabia Saudita.

Rodrygo recuperó su nivel en el Real Madrid. El brasileño está por delante de Franco Mastantuono en la consideración del técnico.

En la 2024/2025, Barcelona fue el dueño de todo a nivel español ya que se quedó con el título liguista y también con la Copa del Rey, sólo falló en semis de Champions tras el sueño de la triple corona.

Será un duelo apasionante entre dos grandes entrenadores como son el alemán Hans Flick y el español Xabi Alonso, el domingo desde las 16 (hora de la Argentina)