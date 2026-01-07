Se disputa el primer título del 2026 entre equipos españoles y Barcelona goleó sin atenuantes por 5-0 a Athletic Bilbao en la primera semifinal de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudita. El elenco culé, que tuvo a Lamine Yamal fuera del equipo titular por una molestia muscular, no tuvo problemas en superar al conjunto vasco con tantos de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha. Ahora, espera por Real Madrid y Atlético Madrid, que jugarán mañana.
No hubo equivalencias en ningún momento de esta semifinal, con un Barcelona que barrió a los bilbaínos en un primer tiempo abrumador. El encuentro se abrió por el tanto de Ferrán, que capturó un remate mordido de Fermín López y estableció el 1-0 a los 22 minutos. A los 30 comenzó la ráfaga que decantó el encuentro en favor de los de Hansi Flick: el segundo fue autoría de Fermín, que apareció por el medio para empujar un centro de Raphinha, el tercero, cuatro minutos más tarde, vino a través de Bardghji, quien reemplazó a Yamal, y el 4-0 con el que se fueron al descanso fue obra de Raphinha, con un zurdazo espectacular al primer palo.
Ya en la segunda parte cayó rápidamente el quinto gol que redondeó una goleada aplastante. Otra vez Raphinha, esta vez capturando un rebote dentro del área, estableció el definitivo 5-0 que manda a Barcelona a jugar la final, el próximo 11 de enero. Los de Hansi Flick empiezan el año como lo cerraron: acumulan 9 victorias al hilo y llevan ya cinco vallas invictas seguidas, un total de 490 sin goles recibidos. El próximo domingo, a la espera de un oponente, esperan ser los dueños de la Supercopa de España.