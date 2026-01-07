Se disputa el primer título del 2026 entre equipos españoles y Barcelona goleó sin atenuantes por 5-0 a Athletic Bilbao en la primera semifinal de la Supercopa de España en el estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudita. El elenco culé, que tuvo a Lamine Yamal fuera del equipo titular por una molestia muscular, no tuvo problemas en superar al conjunto vasco con tantos de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y un doblete de Raphinha. Ahora, espera por Real Madrid y Atlético Madrid, que jugarán mañana.

No hubo equivalencias en ningún momento de esta semifinal, con un Barcelona que barrió a los bilbaínos en un primer tiempo abrumador. El encuentro se abrió por el tanto de Ferrán, que capturó un remate mordido de Fermín López y estableció el 1-0 a los 22 minutos. A los 30 comenzó la ráfaga que decantó el encuentro en favor de los de Hansi Flick: el segundo fue autoría de Fermín, que apareció por el medio para empujar un centro de Raphinha, el tercero, cuatro minutos más tarde, vino a través de Bardghji, quien reemplazó a Yamal, y el 4-0 con el que se fueron al descanso fue obra de Raphinha, con un zurdazo espectacular al primer palo.

Raphinha y Fermín, las grandes figuras de la goleada de Barcelona. (Foto: X @FCBarcelona_es)

Ya en la segunda parte cayó rápidamente el quinto gol que redondeó una goleada aplastante. Otra vez Raphinha, esta vez capturando un rebote dentro del área, estableció el definitivo 5-0 que manda a Barcelona a jugar la final, el próximo 11 de enero. Los de Hansi Flick empiezan el año como lo cerraron: acumulan 9 victorias al hilo y llevan ya cinco vallas invictas seguidas, un total de 490 sin goles recibidos. El próximo domingo, a la espera de un oponente, esperan ser los dueños de la Supercopa de España.