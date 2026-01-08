Por la semifinal de la Supercopa de España que se juega en la ciudad de Yena, Arabia Saudita, Real Madrid supera al Atlético 1 a 0 con gol de Federico Valverde al minuto del partido.

Dos de los mejores equipos españoles llegaron a la cita después de lo hecho en la temporada 2025/2025. El Madrid como escolta liguista y finalista de la Copa del Rey que se llevó Barcelona y el Colchonero por tabla general Liguista, ya que los dos más poderosos del país ibérico se repartieron todo en la última campaña: Liga y Copa del Rey.

Como el nuevo formato de la Supercopa contempla la presencia de 4 equipos, el fixture se completa por tabla anual, pero en los términos deportivos históricos, este ha sido un trofeo que se debió haber por supremacía a favor de los catalanes, los últimos dueños de todo.

El Real marcó rápidamente la diferencia, a la salida de un tiro libre que ejecutó el uruguayo Valverde desde una posición lejana, recta al arco, que se terminó colando por el ángulo superior derecho.

En el Atlético los únicos argentinos que son titulares son Giuliano Simeone y Julián Álvarez, mientras que Franco Mastantuono está en el banco de suplentes del Real Madrid.