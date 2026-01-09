En las últimas horas se confirmó que el delantero Nicolás Matías Iachetti se convirtió en las últimas horas en refuerzo de San Martín de San Juan, equipo que militará este año en la Primera Nacional, tras haber perdido su lugar en la última fecha del Torneo Clausura 2025 en la Liga Profesional.

La idea del "Santo" es tratar de volver a la élite del fútbol argentino en forma rápida. Ya no está como entrenador Leandro Romagnoli, y su lugar lo ocupa Ariel Martos. Ya realizó varias incorporaciones de cara a la temporada donde quiere ser protagonista.

Hijo de Aníbal y sobrino de Eduardo "Bachi", "Nico" más allá de un paso formativo en Olimpo de Bahía Blanca, es producto del semillero del Club Cipolletti. Con 25 años (1 de abril del 2000), afrontará su primera experiencia de la segunda categoría del futbol nacional, registra pasos por Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Independiente de Neuquén, Sol de América de Formosa en el último año en el Torneo Federal A, sus números dicen que jugó 69 partidos y convirtió 7 goles (5 en 2025) en 3 categorías.

A fines del año pasado estuvo cerca de firmar con Central Norte de Salta, pero no hubo acuerdo. Estuvo en la mira de Acassuso, Tristán Suárez y Patronato de Paraná, pero su representante Néstor López de buena manera, trabajó en pos de conseguir una categoría superior en un equipo que se está armando para pelear el campeonato.

No se conocen muchos detalles de la operación, lo cierto es que el ahora delantero, de juvenil era volante o carrilero, habría firmado su renovación con el Club Cipolletti, y el préstamo a San Martín sería con una opción del 50% del pase por 100.000 dólares, por uno o dos años, no hay detalles al respecto.

Iachetti estaría viajando el sábado a San Juan y se sumaría a la pretemporada que ya arrancó en el barrio Concepción de la capital cuyana, el domingo.