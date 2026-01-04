El plantel de primera división de El Biguá arrancó este sábado 3 de enero de 2026 una breve pretemporada de cara a la próxima temporada de la Liga Femenina de Básquet 2025/2026. En inicio de temporada hubo novedades importantes, ya que llegaron dos nuevas jugadoras y hubo tres desvinculaciones.

La próxima temporada está a la vuelta de la esquina, y el debut en el Torneo Clausura 2026 será el sábado 10 ante Lanús, un día después se medirá con las campeonas del Torneo Apertura 2025, Ferro Carril Oeste, juego que tendrá por escenario el mítico estadio Héctor Etchart emplazado en el porteño barrio de Caballito.

La dirigencia de la entidad ribereña de la capital neuquina confirmó este domingo que se han sumado al plantel, Andrea Valdés, que viene de salir campeona con Sportivo Italiano en Chile, 1,79 metros de altura, que oficia de ala pivot y ⁠Daiana Ten.

Andrea Valdés que viene se jugar en Chile, nueva cara de El Biguá

También se incorporó al cuerpo técnico, el profesor Adrián Martín como preparador físico, con paso por el basquetbol de Pacífico, donde se alejó del "decano" hace un tiempo.

En cuanto a las desvinculaciones, se alejaron y no estarán en el plantel en este año, Rocio Bereilh, ⁠Ornella Tarchini fueron recambiadas por razones tácticas, estratégicas y deportivas, también se alejó de la institución, ⁠Paula Fernández, que era tenido en cuanta por el entrenador Ruben Jaime, pero adujo problemas personales para dejar Neuquén. Seguirán en el plantel, Agustina Jourdheuil, Charo Lertora, Julia Centurión, Agustina García, Maitena Merino y Camila Gutiérrez.

⁠Ornella Tarchini, una de las jugadoras que se alejó de El Biguá.

Enero movido

La primera presentación de El Biguá en el torneo Clausura 2026 será ante Lanús, el 10 de enero, y 24 horas más tarde se las verá con Ferro Carril Oeste, que viene de ganar el Final Four del Torneo Apertura 2025. El 15, las ribereñas serán locales en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de la capital neuquina de Unión Florida, el elenco de Vicente López. Un día antes, las del norte del conurbano bonaerense se medirán con Independiente de Neuquén, en el arranque de la gira por la capital provincial.

El 20 y 21 de enero, las Verdes volverán a ser visitantes. Se medirán a dos duros equipos como son, El Talar y Obras Sanitarias, que fueron protagonistas en la primera parte de la temporada.

Campus

A través del departamento de prensa de la institución, se informó que, se realizará un campus de entrenamiento, entre el 13 y 16. Participarán Agustina Jordheuil y Agustina García, que seguirán en el plantel en el 2026, y el staff técnico de la Liga Nacional, comandado por Rubén Jaime.

“Solamente vas a tener que traer tus zapatillas y tus medias, porque con tu inscripción, te aseguras hidratación, fruta y tu camiseta, además de la entrada al primer partido de Liga Nacional Femenina de locales ante Unión Florida”, es la invitación del club para la clínica.

Los cupos son limitados y las inscripciones se pueden realizar en https://forms.gle/iJCJFbPTmwcSZVbM6 o al contacto 299 575-8052.



