Manchester City no esperó. Como suele hacerlo cuando el objetivo es claro, el conjunto de Pep Guardiola salió con fuerza al mercado de pases y concretó una de las transferencias más impactantes del invierno europeo. Antoine Semenyo es nuevo jugador ciudadano tras una inversión de 64 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 86 millones de dólares.

El extremo, de 26 años, firmó contrato por cinco años y medio luego de que el City ejecutara la cláusula de rescisión que lo vinculaba con Bournemouth. La apuesta es fuerte y responde a una necesidad concreta: potenciar el ataque y acortar la distancia con el Arsenal, líder de la Premier League.

Con esta incorporación, el club de Manchester reafirma su poderío económico. En los últimos 12 meses ya desembolsó 571 millones de dólares en 14 futbolistas, una cifra que refleja la ambición de un equipo que no se conforma con ser protagonista y va por todo.

El City le ganó la pulseada a pesos pesados como Manchester United, Liverpool, Chelsea y Tottenham para quedarse con Semenyo, que venía de atravesar un semestre brillante en Bournemouth y se despidió con un gol agónico ante los Spurs. Su rendimiento lo puso rápidamente en la órbita de los grandes y Guardiola no dudó.

Formado en Inglaterra pero representante de la selección de Ghana, el delantero usará la camiseta número 42 y ya se mostró ilusionado con el desafío. Destacó el proyecto deportivo, la competitividad del plantel y la posibilidad de pelear en cuatro frentes durante la segunda mitad de la temporada.

En lo estrictamente futbolístico, Semenyo suma 10 goles en la actual Premier League y aparece como una alternativa de peso para el extremo izquierdo, donde competirá por un lugar con Jérémy Doku y Savinho. Su llegada le da al City más potencia, velocidad y desequilibrio por las bandas.

El equipo ciudadano atraviesa una racha de tres empates consecutivos y se encuentra a seis puntos del Arsenal. La incorporación de Semenyo no es solo una apuesta a futuro: es una señal clara de que el City no piensa soltar la Premier sin dar pelea.