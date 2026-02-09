¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Integración deportiva

Campus de Tecnificación de Fútbol: El gobernador Figueroa recibió a Carlos Mac Allister

La instancia de formación y tecnificación deportiva promueve la inclusión y el acceso igualitario de calidad para 276 jugadores y 80 formadores de distintos clubes.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 16:35
PUBLICIDAD
"El Colo" Mac Allister y el gobernador Figueroa en el lanzamiento del Campus de Tecnificación de Fútbol para jóvenes en Neuquén

Con el propósito de impulsar el desarrollo integral de jóvenes futbolistas, comenzó este lunes el Campus de Tecnificación de Fútbol, a cargo de Carlos Javier Mac Allister. El gobernador Rolando Figueroa recibió al ex jugador de la Selección Nacional, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste y surgido en All Boys de Santa Rosa, junto a la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

La clínica deportiva comenzó este lunes y culmina el martes en la cancha del Club Villa Iris de la Ciudad Deportiva con la asistencia de 276 jugadores y 80 formadores provenientes de distintos clubes. Es gratuita y en esta ocasión convocó a las categorías 2009, 2010, 2011 y 2012.

Desde la secretaría de Deportes se informó que la propuesta se va a repetir a lo largo del año para que puedan participar otros clubes a fin de promover un entorno de aprendizaje colaborativo, con criterios de exigencia deportiva y proyección a futuro.

La actividad es organizada por la Secretaría de Deportes del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Para esta primera edición participaron instituciones deportivas de Neuquén capital y la región Confluencia, estableciendo un cupo por categoría de 11 jugadores por club y tres formadores o profesores por institución. Asistieron 13 clubes: Independiente, Pacífico, Maronese, Unión Vecinal, Eucalipto Blanco, Atlético Neuquén, Patagonia, Confluencia, San Lorenzo, Río Grande, Villa Iris, Argentinos Juniors y River.

Este campus constituye una experiencia piloto, cuya continuidad se encuentra garantizada. Además, se proyecta una edición exclusiva destinada a escuelas deportivas comunitarias, entendiendo que el deporte comunitario cumple un rol central en la inclusión social, la formación en valores y el desarrollo territorial, y resulta estratégico para el crecimiento del deporte neuquino en su conjunto.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD