Con el propósito de impulsar el desarrollo integral de jóvenes futbolistas, comenzó este lunes el Campus de Tecnificación de Fútbol, a cargo de Carlos Javier Mac Allister. El gobernador Rolando Figueroa recibió al ex jugador de la Selección Nacional, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste y surgido en All Boys de Santa Rosa, junto a la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

La clínica deportiva comenzó este lunes y culmina el martes en la cancha del Club Villa Iris de la Ciudad Deportiva con la asistencia de 276 jugadores y 80 formadores provenientes de distintos clubes. Es gratuita y en esta ocasión convocó a las categorías 2009, 2010, 2011 y 2012.

Desde la secretaría de Deportes se informó que la propuesta se va a repetir a lo largo del año para que puedan participar otros clubes a fin de promover un entorno de aprendizaje colaborativo, con criterios de exigencia deportiva y proyección a futuro.

La actividad es organizada por la Secretaría de Deportes del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Para esta primera edición participaron instituciones deportivas de Neuquén capital y la región Confluencia, estableciendo un cupo por categoría de 11 jugadores por club y tres formadores o profesores por institución. Asistieron 13 clubes: Independiente, Pacífico, Maronese, Unión Vecinal, Eucalipto Blanco, Atlético Neuquén, Patagonia, Confluencia, San Lorenzo, Río Grande, Villa Iris, Argentinos Juniors y River.

Este campus constituye una experiencia piloto, cuya continuidad se encuentra garantizada. Además, se proyecta una edición exclusiva destinada a escuelas deportivas comunitarias, entendiendo que el deporte comunitario cumple un rol central en la inclusión social, la formación en valores y el desarrollo territorial, y resulta estratégico para el crecimiento del deporte neuquino en su conjunto.