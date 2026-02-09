En uno de los últimos duelos de la cuarta fecha, Estudiantes recibe Deportivo Riestra desde las 19 buscando su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026. El Pincha viene de un empate sin tantos ante Defensa y Justicia, pero sigue siendo uno de los invictos e intentará volver a ganar en su casa para prenderse arriba contra un Malevo que todavía no sumó de a tres en el campeonato. El encuentro es transmitido por ESPN Premium.

El equipo que dirige Eduardo Domínguez tuvo un arranque prometedor con dos empates y una victoria, y vuelve a UNO con el objetivo de convertirlo nuevamente en una fortaleza. Ya sin Edwuin Cetré, que no fue concentrado y está cerrando su incorporación a Boca, la gran novedad podría ser la vuelta de Fernando Muslera, que estuvo en el último ensayo futbolístico y su titularidad en el arco será una decisión de última hora. El resto del once tendría dos variantes: Tomás Palacios reemplazará al suspendido Santiago Núñez en la zaga y Ezequiel Piovi sería descansado y en su lugar estaría Mikel Amondarain.

Muslera, con chances de volver al arco de Estudiantes. (Foto: AGLP)

Del otro lado, Riestra necesita ganar luego de un inicio con un empate y dos caídas. No obstante, llega tras imponerse 1-0 frente a Deportivo Maipú el pasado jueves por la primera ronda de la Copa Argentina. El entrenador Gustavo Benítez le dio lugar entre semana a algunos de los no habituales, por lo que el Malevo volverá a presentar un once similar al que empató 1-1 con Barracas Central intentando ganar por primera vez en el Torneo Apertura.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fabricio Iacovich o Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Dep. Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Mariano Bracamonte, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso, Rodrigo Gallo; Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

Estadio: José Luis Hirschi (UNO).

Árbitro: Facundo Tello.