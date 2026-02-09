Después de la dura caída frente a Tigre por 4-1 en el Monumental, River retomó hoy los entrenamientos en Ezeiza con la mente puesta en el partido del jueves contra Argentinos Juniors en La Paternal. La derrota dejó varios interrogantes en cuanto al rendimiento y Marcelo Gallardo analiza tres modificaciones en el equipo, con el posible regreso de Franco Armani al arco como la más importante, luego del desgarro que lo complicó durante la pretemporada.

El capitán riverplatense ya cuenta con el alta médica tras recuperarse del desgarro en el gemelo derecho que sufrió en San Martín de los Andes. Se especuló con la vuelta del Pulpo ante Tigre, pero prefirieron que continúe trabajando en su puesta a punto física para volver a ser titular en plenitud. Si está al 100% de aquí al jueves, Armani tomará el lugar de Santiago Beltrán, arquero de las inferiores que, hasta antes de la dura derrota del sábado, había mantenido la valla invicta en tres encuentros consecutivos.

Otra de las variantes que Gallardo evalúa es obligada por la expulsión de Fausto Vera, aunque aún no hay un nombre claro para ocupar ese espacio en el mediocampo. Las opciones que maneja el Muñeco son Giuliano Galoppo o el colombiano Kevin Castaño. Por otra parte, el que haría su retorno al once titular es el neuquino Marcos Acuña, que desplazará al uruguayo Matías Viña, al que reemplazó ante Tigre durante el entretiempo.