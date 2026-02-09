Comienza una nueva edición del Argentina Open, el torneo por excelencia del país y uno de los eventos más importantes de la gira sudamericana en el circuito. La competencia, que tendrá lugar en el Buenos Aires Lawn Tennis Club contará con la participación de doce tenistas argentinos, cuatro de ellos ubicados entre los cabezas de serie, y Francisco Cerúndolo es el preclasificado número uno luego de la baja de Lorenzo Musetti, 5° del mundo, por una lesión tras participar del Australian Open.

El partido inaugural del main draw tuvo la victoria del boliviano Hugo Dellien frente al bosnio Damir Dzumhur por 6-4 y 6-1, dando inicio a una semana cargada de tenis. Los argentinos que jugarán el día de hoy son Lautaro Midón, que logró su ingreso a través de la clasificación, que jugará ante el español Pedro Martínez, el ingresado por wild card Alex Barrena ante el checo Vit Kopriva y Tomás Etcheverry contra el italiano Andrea Pellegrini.

La máxima figura del certamen será Francisco Cerúndolo, quien llega como cabeza de serie número uno y número 19 del ranking mundial. Fran viene de caer en la cuarta ronda del Australian Open ante el alemán Alexander Zverev, 4° del mundo y hará su debut en Buenos Aires será el miércoles, cuando se enfrente a Dellien en los octavos de final. La primera raqueta nacional llegó a la final de la anterior edición, pero cayó contra el brasileño João Fonseca, que buscará repetir la conquista este año.

Fonseca se quedó con el Argentina Open 2025 ante Cerúndolo.

Por su parte, Sebastián Báez (34°), cuarto cabeza de serie, tendrá su primer encuentro el miércoles frente al vencedor del duelo entre el peruano Ignacio Buse y el italiano Francesco Passaro. El bonaerense viene de perder en la segunda ronda del Australian Open contra el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (segundo preclasificado de este certamen). Los que completan la nómina albiceleste son Camilo Ugo Carabelli (47°), que se consagró en el Challenger de Rosario y jugará frente a Francisco Comesaña (63°), Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Facundo Díaz Acosta y Federico Coria.