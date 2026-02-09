El nombre de Alex Caniggia volvió a sacudir el mundo del espectáculo luego de que publicara un video cargado de bronca en el que explicó por qué decidió no formar parte de Gran Hermano Generación Dorada, el reality que prepara Telefe para este año. Fiel a su estilo provocador, el mediático no se guardó nada y apuntó directamente contra la producción del programa.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje breve pero explosivo. Desde el inicio, dejó en claro que se trataba de un anuncio importante y que sus palabras no pasarían desapercibidas entre sus seguidores y el público del reality.

“Bueno gente, hoy sí les tengo que dar el comunicado final, épico”, lanzó Alex Caniggia a modo de introducción, anticipando el tono incendiario que tendría el resto del video. En pocos segundos, su descargo comenzó a escalar y a generar impacto en redes sociales.

Según relató, su deseo inicial era ingresar a la casa más famosa del país y competir sin filtros. “Me hubiese encantado estar, eliminar a cada muerto de copa, a cada mamarracho, uno por uno, en la gran casa de Gran Hermano”, disparó sin vueltas, fiel a su personaje mediático.

Sin embargo, el verdadero motivo del rechazo llegó inmediatamente después. “Está muy loca la gente de Gran Hermano. Me querían pagar basofia, lo que escuchan”, reveló el mediático, visiblemente indignado por la propuesta económica que, según él, recibió de parte del programa.

Para graficar su enojo, Alex Caniggia mostró billetes en moneda nacional y los arrojó contra la cámara. “Estar ahí meses, lo que yo en un día gano. Me querían dar esto, mugre”, gritó, antes de exhibir dólares y remarcar: “Comparado con esto que yo gano en ¡verdes!”.

El cierre fue tan polémico como todo el video. “Les hago una recomendación, mientras en mi mansión me fumo un Habano, agarran mi contrato, hagan un rollo, con vaselina, ¡y metánselo en el…!”, lanzó, provocando reacciones divididas.

Más allá del descargo, la periodista Laura Ubfal aportó otra versión del conflicto. Según aseguró, habría sido el representante de Alex Caniggia quien se acercó a la producción de Gran Hermano, aunque desde Telefe no habrían mostrado demasiado interés en sumarlo al reality conducido por Santiago del Moro.