Desde las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres recibe a San Lorenzo de Almagro por la octava fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. Nicolás Ramírez impartirá justicia en Córdoba.

Dos equipos con un andar irregular, pero dentro de la zona de clasificación. San Lorenzo llega luego de dos partidos en 48 horas y 4 puntos acumulados, primero ganando 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto, y posterior empate 1-1 con Instituto. Ahora llega el tercer equipo cordobés en fila, esta vez Talleres y de visitante.

El elenco que conduce Damián Ayude acumula 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos caídas. Ocupa el puesto 11 en el grupo A, y en el caso de ganar, quedaría a solo un punto de los líderes Estudiantes y Vélez.

Por su parte el equipo que dirige Carlos Tevez, llega de caer ante Central Córdoba por 2-0, caída que cortó la racha de dos triunfos seguidos, la más resonante frente a Central por 1-0 en Rosario.

Vietto viene de marcar el empate ante Instituto

La “T” acumula diez puntos en el Grupo A y ocupa el octavo y último puesto de clasificación. Para los cordobeses será vital conseguir el triunfo, para comenzar a afianzarse en un torneo donde ganó tres, perdió la misma cantidad, e igualó en una ocasión.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera: Álex Vigo o Timoteo Chamorro, Matías Catalán, José Luis Palomino o Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila o Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Datos del partido:

Hora: 22:15

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Mario Alberto Kempes