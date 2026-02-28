¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 28 de Febrero, Neuquén, Argentina
General Roca

Una camioneta atropelló a dos adolescentes que circulaban en moto y se dio a la fuga: los dejó tirados sobre el asfalto

Una ambulancia asistió a las víctimas en el lugar y constató que presentaban golpes y raspaduras. La Policía trabaja para identificar al vehículo involucrado y dar con el responsable.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 11:30
Gentileza ANRoca

Un vehículo atropelló a dos jóvenes que circulaban en motocicleta y luego escapó sin detenerse. El violento impacto ocurrió cerca de las 21 del viernes, en la esquina de Rosario de Santa Fe y El Cóndor, en la zona norte de la ciudad de General Roca.

Las víctimas fueron una adolescente de 16 años y un joven de 18 que transitaban por el sector cuando fueron embestidos, según informó ANRoca. Tras la colisión, la chica quedó tendida sobre el asfalto y generó momentos de fuerte preocupación entre los vecinos.

Testigos señalaron que la camioneta involucrada sería una Volkswagen Saveiro gris. Después de chocar la moto, el conductor se dio a la fuga sin asistir a los heridos.

Minutos más tarde arribó una ambulancia del SIARME para asistir a los jóvenes en el lugar. Los profesionales constataron que ambos presentaban golpes y raspaduras, aunque no tenían lesiones de gravedad.

El hecho volvió a poner el foco en un tramo de Rosario de Santa Fe donde se repiten los siniestros viales. Vecinos denuncian excesos de velocidad y maniobras imprudentes en una zona muy transitada.

Tags
