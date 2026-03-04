Eduardo Coudet el flamante DT de River, en conferencia de prensa, junto al presidente Stefano Di Carlo, y el manager Enzo Francescoli, “Chacho” le pidió al hincha unión, que acompañe, y fue claro, “No vine de cumpleaños, vamos a trabajar”.

En reiteradas oportunidades utilizó la palabra unión y recuperación. Coudet arribó con ideas claras y remarcó que “se del lugar donde estoy y lo que esto implica y me gusta, me gusta el lio”.

Por su parte, le dejó un claro mensaje al hincha Millonario, que mostró en los últimos partidos, un descontento con varios de los jugadores: “necesitamos unión, que estemos juntos. Para que se genere la salida de un DT como Marcelo es porque la cosa no es fácil, nosotros vamos a tratar una recuperación y para ello necesitamos la ayuda del hincha” remarcando además que “No es fácil jugar y estar acá; por algo el presidente y Enzo buscan gente que sepa lo que es esto. Soy consiente en donde estoy. Necesitamos una recuperación y la mejor forma es acompañándonos".

Por otro lado, dejó en claro que jugará el que mejor está, por encima de los nombres, "Necesitamos resetear y comenzar de cero todos juntos” señalando que “ hay que ganar campeonatos, no necesito esquivar responsabilidad. Todos los jugadores son importantes, necesitamos de todos. Voy a tratar de buscar el mejor nivel de cada uno, hablaré con cada uno y esperamos una competencia sana para mejorar el nivel”.

Coudet llevará adelante su primera práctica desde las 17hs en el River Camp ubicado en el predio de Ezeiza, donde se presentará frente al plantel.

El debut oficial será el próximo jueves 12 de marzo, cuando el Millonario visite a Huracán por la décima fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.