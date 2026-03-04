El comienzo de 2026 no fue el mejor para Franco Armani, que seguirá sin jugar en River. El arquero se someterá a un tratamiento especial de fortalecimiento para dejar atrás sus lesiones. El arquero de 39 años sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo durante la pretemporada y luego una tendinitis en el tendón de Aquiles derecho, lo que limitó su participación solamente 45 minutos en el Torneo Apertura. De esta forma, el recién llegado Eduardo Coudet deberá seguir confiando en Santiago Beltrán como guardameta titular.

Con la aprobación de la dirigencia riverplatense, Armani viajó a Rosario para realizar un tratamiento especial enfocado en el fortalecimiento de su pantorrilla derecha. Este proceso apunta a eliminar definitivamente la inflamación en la zona del aquílea, una molestia que lo viene afectando desde hace semanas. En principio esta rehabilitación lo tendrá durante tres semanas afuera, aunque la ausencia podría extenderse a un mes.

El cuerpo médico de River dejó en claro que las molestias del Pulpo, pronto a llegar a los 40 años, requieren un reposo de la competición deportiva al menos un mes. El arquero fue evolucionando favorablemente previo al partido ante Vélez y allí reapareció, sin embargo solamente resistió 45 minutos y terminó siendo sustituido en la derrota 1-0 ante el Fortín en el estadio José Amalfitani. De esta manera, Coudet sabe que tendrá afuera a uno de los referentes de su plantel al menos en sus primeros partidos en el Millonario.