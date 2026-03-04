Una reconocida e histórica verdulería de Cipolletti abandona el espacio que ocupa hace casi 40 años y buscará una nueva forma de reinventarse y mantener sus clientes.

Se trata del "El carrito de Lorenzo", originalmente fundado por Lorenzo Escobar en 1988, se ha convertido hoy en un punto de encuentro reconocido por todos los cipoleños, un espacio que alberga historias, generaciones y cambios. Es un comercio que no está ubicado en un local fijo, sino que atiende desde un carrito, antes de que siquiera existan los hoy conocidos como food trucks.

Ubicado en la zona del oeste, en la gran calle troncal Mariano Moreno, el carrito sobrevivió durante 38 años a los cambios y avances de Cipolletti. Fue testigo de aquel pequeño pueblo, rodeado de chacras, fundado bajo otro nombre, nacido entre trenes y el puente carretero, en la unión de los ríos Limay y Neuquén, hasta la pujante ciudad en la que se ha convertido.

Hace algunos días sus actuales dueños recibieron la noticia de que deben abandonar la porción de vereda que ocuparon siempre, ya que la gran ciudad está creciendo hacia esa zona y el municipio necesita más espacio para proyectar nuevos loteos y comercios. Por lo tanto, esto significa abandonar la modalidad de "verdulería carrito".

Enzo, quien hace 10 años está a cargo, relató con Mejor Informado que la Municipalidad de Cipolletti les ordenó que deberían buscar otro lugar para seguir su actividad, ya que el nuevo loteo que está formándose sobre calle San Luis requiere de ese espacio. "Lo quieren sacar por la urbanización que se viene a esta zona, dicen que ya no queda vistoso para el lugar, eso es todo", manifestó con sorpresa el joven encargado.

Al ser consultado sobre cómo se tomaron la sorpresa de tener que mudarse o cerrar, dijo que cuando fueron notificados comenzaron a buscar una alternativa para continuar con el trabajo. Afortunadamente, han conseguido un local cerca en el mismo barrio para reubicarse, en calle Rivadavia.

El carrito era un punto de referencia para el vecino de la zona que pasaba por allí y sabía que podía recurrir si le faltaba algo. Cuando Escobar eligió el lugar para fijar su carro, la civilización se centraba en la zona de calle Alem. Todo lo que estaba antes y después eran chacras y producción frutícola. El carrito se ubicó en la entrada de la ciudad por la Ruta 151, más cerca de Ferri que del centro, convirtiéndose de a poco en una referencia de que allí comenzaba Cipolletti.

En cuanto al carrito, quedará guardado en un depósito ya que el sector de Comercio no le permite continuar utilizándolo como verdulería ambulante, según indicó Enzo."Decidimos tomarlo como una oportunidad para empezar una nueva etapa", aseguró con tristeza pero también con entusiasmo.

“Al principio fue un golpe duro, porque el carrito tiene muchos años de historia en ese lugar y mucha gente del barrio lo siente como algo propio. Pero después lo pensamos mejor y dijimos que lo importante es seguir trabajando y seguir atendiendo a los vecinos como siempre.”

Para esta nueva etapa, Enzo junto a sus empleados Pablo, Micaela y Verónica, todos menores de 40 años, han decidido mudarse a un local cerca de donde se ubicaron siempre. La verdulería continuará funcionando, ofreciendo frutas y verduras frescas en calle Rivadavia 479. Además, en este nuevo espacio también ofrecerán productos de almacén.

“En esta nueva etapa ya no va a ser exactamente el carrito como lo conocían. Vamos a abrir un local donde va a seguir estando la verdulería, pero también vamos a sumar un pequeño almacén. La idea es mantener el espíritu del carrito, pero en un espacio más cómodo y más completo", manifestó Enzo con expectativa por el nuevo comienzo.

Su encargado espera que los vecinos los sigan acompañando en este nuevo espacio, ya que ellos ya se sienten parte de las familias que los han visitado por generaciones:

"Mucha gente viene comprando hace años, incluso hay familias que vienen desde que eran chicos. Tenemos mucha confianza en que nos van a seguir acompañando.”

Por último, Enzo aprovechó la oportunidad para despedirse del carrito y enviar un emotivo mensaje para quienes fueron parte de esta etapa que ahora se cierra.