Carlos Alcaraz volvió a demostrar por qué es el tenista que domina el presente del circuito. En una semifinal de alto voltaje, el español derrotó al alemán Alexander Zverev en cinco sets, tras 5 horas y 27 minutos de un tenis feroz, cambiante y dramático, para meterse en la final del Abierto de Australia 2026.

El triunfo por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 no solo le dio a Alcaraz el pase al partido decisivo, sino que también lo metió en los libros de historia: fue el tercer encuentro más largo jamás disputado en Melbourne, solo por detrás del inolvidable Djokovic-Nadal de la final 2012 y del Murray-Kokkinakis de 2023.

El arranque fue favorable al número uno del ranking ATP, sólido desde el fondo de la cancha y efectivo en los momentos clave. Un quiebre en el noveno game le alcanzó para quedarse con el primer set, y en el segundo mostró temple para revertir un momento adverso y ganar un tie-break cargado de tensión.

A partir de allí, el partido entró en zona de dramatismo puro. Los calambres comenzaron a castigar a Alcaraz, que pidió atención médica y encendió la polémica. Zverev no ocultó su malestar y cuestionó la asistencia, en un cruce que elevó aún más la temperatura del encuentro. Con el físico del español en duda, el alemán aprovechó y emparejó el marcador llevándose los desempates del tercer y cuarto set.

El quinto capítulo fue digno de una semifinal de Grand Slam. Zverev quebró rápido y llegó a sacar 5-4 para partido, pero Alcaraz sacó a relucir su fortaleza mental. Contra las cuerdas, logró dos quiebres consecutivos y cerró una remontada que rozó lo milagroso, desatando el delirio en la Rod Laver Arena.

Con apenas 22 años, Alcaraz jugará su primera final en el Abierto de Australia y quedó a un solo triunfo de convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam. El domingo, en la definición, enfrentará al ganador de la otra semifinal entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.

En Melbourne quedó claro que no fue solo una victoria más. Fue una batalla épica, una de esas noches que explican por qué el tenis, cuando se juega así, puede ser eterno.