El Abierto de Australia inicia su edición 2026 con uno de los ciclos económicos más sólidos de su historia reciente. Respaldado por Tennis Australia, el torneo reportó ingresos por 693 millones de dólares australianos en su último ejercicio fiscal, una base que habilita mayores inversiones, premios más altos y una valorización sostenida de sus activos comerciales dentro del calendario global del tenis.

El crecimiento se refleja de forma directa en el prize money. La edición 2026 repartirá un récord de 111.500.000 de dólares australianos, un 16% más que en 2025, con premios individuales que superan los 4 millones de dólares para los campeones. Con este incremento, el torneo se posiciona por delante de Wimbledon en el ranking de premios, consolidando la compensación a los jugadores como un eje competitivo y financiero clave.

En el plano comercial, el Abierto de Australia amplió su ecosistema de patrocinadores con acuerdos en sectores estratégicos. Se destacan la incorporación de ANZ como naming partner de una de las canchas de Melbourne Park y la entrada de Nexo en activos digitales. Estas alianzas conviven con socios históricos como Kia, Emirates y Rolex, equilibrando estabilidad y renovación del portfolio.

Los derechos audiovisuales y la experiencia del público completan el modelo de crecimiento. En Australia, Nine Network mantiene los derechos hasta 2029 en un contrato récord, mientras que a nivel internacional destacan acuerdos con Warner Bros. Discovery, Sony Pictures Network y ESPN. En paralelo, el torneo ya muestra fuertes cifras de asistencia en la previa y proyecta superar los 1,22 millones de espectadores totales, reforzando al Abierto de Australia como un producto deportivo cada vez más relevante desde lo mediático, comercial y experiencial.