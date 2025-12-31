El cipoleño Valentino Simoni, delantero de la Reserva de Boca Juniors, se marcha a otro equipo de Primera División: jugará en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, equipo recientemente ascendido a la Liga Profesional.

El joven atacante de 21 años será cedido a préstamo al Lobo mendocino, luego de su gran 2025 con el equipo de Mariano Herró, que se consagró campeón de la Copa Proyección del Clausura.

A lo largo de este año, Simoni disputó 36 partidos: convirtió 13 goles y dio una asitencia. Por otra parte, aún no debutó en primera con la camiseta del Xeneize, aunque sí fue al banco en dos oportunidades, ambas ante Tigre, en la última fecha del Torneo Clausura, en la Bombonera y en la jornada final del Torneo Apertura en Victoria.

Simoni festejando con la Copa de Reserva por el título obtenido. Sus goles no alcanzaron para que Ubeda lo tenga en cuenta en 2026

El delantero cuenta con un palmarés destacado en divisiones formativas. Fue campeón de la Copa Intercontinental 2023 y resultó decisivo en instancias finales: marcó uno de los goles en la final del Clausura frente a Gimnasia, que el Xeneize ganó por penales tras el 2 a 2, y días más tarde levantó el Trofeo de Campeones ante Vélez, con victoria 2 a 0.

En el inicio del mercado de pases, lo buscaron diferentes equipos. Banfield y Chacarita Juniors se interesaron en el joven delantero rionegrino. Sin embargo, su futuro estará en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que integrará la Zona A del Torneo Apertura 2026, que visitará a Boca en la fecha 8, el fin de semana del 1° de marzo.