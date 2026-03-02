Las dirigencias de Cipolletti y Deportivo Rincón consensuaron la realización de un partido amistosos para el próximo sábado 14 de marzo que tendrá como escenario la mítica Visera albinegra. Ambos equipos se alistan para su participación en el Torneo Federal A 2026 donde compartirán zona. Los neuquinos además jugarán el viernes 20 ante San Lorenzo de Almagro por la Copa Argentina.

Rionegrinos y neuquinos fueron cambiados de zona por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA, ya que dejaron la zona Sur o más austral de la competencia, donde no enfrentarán a los equipos de la provincia de Buenos Aires (Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, Santamarina de Tandil, Alvarado y Kimberley de Mar del Plata), los chubutenses de Germinal de Rawson y Guillermo Brown de Puerto Madryn y Sol de Mayo de Viedma.

En este 2026, los albinegros y El León del Norte neuquino, estarán en el Grupo de Cuyo, junto a los mendocinos de Huracán Las Heras, San Martín y el recientemente ascendido FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Russell, departamento de Maipú, los tres de Mendoza; Juventud Unida Universitario de San Luis, Costa Brava de General Pico (La Pampa) y los cordobeses de Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz.

Los neuquinos Gonzalo Lucero y Víctor Manchafico aparecen como futuros titulares en Cipolletti

El encuentro servirá para que ambos entrenadores, Pablo Castro en Rincón y Daniel Cravero en Cipolletti, vayan encontrando la puesta a punto y sobre todo vayan definiendo la formación titular de cara a la competencia cercana.