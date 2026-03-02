Un violento episodio con disparos de arma de fuego, destrozos y enfrentamientos con la policía se registró en el barrio Parque Industrial de Neuquén capital, donde una disputa entre vecinos derivó en un tiroteo frente a una barbería y un operativo policial que terminó con dos personas demoradas. No hubo heridos, aunque la tensión escaló al punto de que efectivos fueron atacados a pedradas durante el procedimiento.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en la intersección de calles 1 y 11, donde intervino personal de la Comisaría 20 tras múltiples llamados alertando detonaciones.

El coordinador operativo de la Dirección Seguridad Neuquén, comisario Cristian Cuevas, confirmó en declaraciones a AM550 que todo comenzó con disparos dirigidos contra un local comercial. “El personal intervino en un disturbio con disparos de arma de fuego contra una barbería. Dos personas efectuaban detonaciones hacia el local”, explicó el funcionario policial.

Disparos contra una barbería y tensión creciente

Según detalló Cuevas, la barbería pertenece a un hombre de 31 años y funciona junto a una despensa alquilada por una mujer de 45, con quien existirían conflictos previos. El padre del dueño del local denunció que al regresar a su vivienda observó a dos sujetos disparando contra el comercio.

“Les pidió que dejaran de disparar porque pensó que había personas en el interior. En un primer momento cesaron, pero cuando llegó su hijo con un amigo volvieron a efectuar disparos”, relató el comisario.

Tras la balacera, los agresores se retiraron del lugar, pero la situación lejos estuvo de terminar.

Destrozos en la despensa y dos demorados

Minutos después, el dueño de la barbería y un acompañante ingresaron violentamente a la despensa lindera, donde provocaron daños y arrojaron mercadería y muebles hacia la vereda.

Ante esta situación intervino la policía, que demoró a ambos hombres dentro del local. “Se procedió a la demora del dueño de la barbería y de su amigo cuando se encontraban en el interior del comercio causando destrozos”, indicó Cuevas.

Piedrazos y tensión con vecinos

Mientras los efectivos retiraban a los demorados, un grupo de personas allegadas a la mujer propietaria de la despensa comenzó a arrojar piedras, generando un nuevo foco de violencia. “La gente que se acercó comenzó a arrojar piedras. Tuvo que intervenir personal de Seguridad Metropolitana para calmar la situación”, explicó el comisario.

Según aclaró, los ataques estaban dirigidos principalmente contra los involucrados en el conflicto, aunque los uniformados también resultaron alcanzados durante el operativo. Afortunadamente, no hubo policías ni civiles lesionados y tampoco daños en móviles oficiales.

Personal de Criminalística trabajó en la escena y secuestró evidencia balística clave para la investigación. En el lugar se hallaron 12 vainas calibre 380, 10 vainas calibre 9 milímetros, 42 municiones calibre 380 entregadas voluntariamente por el padre de uno de los demorados. “Ambas partes tenían armas”, confirmó Cuevas.

Los autores de los disparos iniciales aún no fueron detenidos y son buscados por la brigada investigativa de la Comisaría 20 junto al Departamento de Delitos.

Un conflicto que lleva semanas

La policía confirmó que la disputa no es nueva. Desde febrero existen denuncias cruzadas por amenazas y abuso de armas entre las familias involucradas.

“Son tres familias con conflictos previos. Ya había denuncias por amenazas calificadas y disparos intimidatorios”, señaló el coordinador policial. Entre las posibles causas, vecinos mencionaron disputas territoriales y problemas vinculados al alquiler del local comercial.

Ante la reiteración de episodios violentos, la policía dispuso patrullajes intensivos y una consigna permanente en el sector para prevenir nuevos enfrentamientos. “Se dejó un móvil policial y se realizaron patrullajes intensivos durante la noche para evitar otros inconvenientes”, afirmó Cuevas.

El comisario agregó que el sector cuenta con un sistema de alerta vecinal y refuerzos policiales recientemente asignados debido a situaciones similares registradas en las últimas semanas.